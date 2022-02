Em Campo Grande, ‘Randandan’ termina com vítima fatal

Na noite deste sábado (19), um homem identificado como Elias Fernando Pecinato de 23 anos, foi assassinado com vários tiros em razão de uma briga por cauda do barulho de uma motocicleta. O fato ocorreu no assentamento Estrela em Campo Grande.

De acordo com relatos da Polícia Civil, por volta das 22 horas ele se encontrou com um amigo em um bar e ambos começaram a fazer barulhos que irritou o autor, idoso de 60 anos.

Momentos antes ele chegou a pedir que a vítima parasse com os barulhos. No entanto, eles começaram a discutir e o idoso sacou a arma e atirou pelo menos 2 vezes, o motociclista tentou fugir para pegar uma arma branca , mas levou outros dois disparos e a vítima foi a óbito no local.