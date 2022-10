Eleitores esperam honestidade e experiência do novo governador de MS

No próximo domingo (30), população decide entre Capitão Contar (PRTB) ou Eduardo Riedel (PSDB)

Independentemente de quem vença a corrida eleitoral neste pleito de 2022, o novo governador de Mato Grosso do Sul terá uma série de desafios pela frente, em seus quatro anos de mandato, e irá governar para uma população de 2.839.188 habitantes, dados referentes ao ano de 2021, sendo o 21º estado mais populoso do Brasil.

Entre os desafios, estão a redução da alíquota do ICMS de combustíveis, estruturar e permitir a logística da Rota Bioceânica e a vinda de grandes empresas de celulose, fortalecer o agronegócio e preservar o Pantanal. Os sul-mato-grossenses esperam que o novo gestor tenha essa capacidade administrativa, bem como honestidade para a condução de novos rumos para o Estado.

O jornal O Estado percorreu alguns dos principais pontos turísticos e comerciais de Campo Grande, como o Mercadão Municipal, a Avenida Afonso Pena, a nova 14 de Julho, na região central, e ainda o Sesc Camillo Boni, para saber o que a população espera do novo governador de Mato Grosso do Sul.

Preocupado com o resultado das eleições, o administrador Pedro Aloísio, 73, ressaltou que administrar um estado não é uma tarefa fácil, requer experiência e boa articulação política. “Não quero fazer nenhuma crítica a nenhum candidato. Só quero pontuar que experiência administrativa, política e de gestão são muito importantes. É muito diferente você governar um estado do que um município, o estado, ele é grande. A pessoa tem de ter conhecimento em todas as áreas e em todos os municípios. Outra coisa é fazer uma gestão voltada para a economia e principalmente para os serviços mais essenciais”, pontuou.

Já a professora aposentada Maria Helena, 73, lamentou que seu candidato a governo não tenha ido para o segundo turno. Sobre os atuais candidatos ao pleito, a professora defende que o debate e as pesquisas são bons termômetros para os indecisos.

“Neste segundo turno eu realmente vou votar no mais experiente para a gente não cometer um erro outra vez. O outro candidato eu estou achando muito perdido, até ia vota nele, mas não apareceu no debate. E a gente espera que o novo governador socorra a saúde pública e a educação. Não adianta só falar que vai investir nisso ou naquilo, a gente tem que ver resultado. Acho que Mato Grosso do Sul teve uma época em que estava bem pior, apesar de o atual gestor ser um fantasma, que ninguém vê”, ponderou.

Em contrapartida, cansados dos escândalos de corrupção, o que a juventude sul-mato-grossense espera do novo governador do Estado é que ele tenha no mínimo honestidade. “Espero que ele seja uma pessoa honesta e que não tenha um passado com a corrupção. Que ele seja uma pessoa íntegra, comprometida com as coisas e que não vem fazer aquela de toma lá dá cá. Que coloque pessoas novas com ideias novas para ajudar a administrar e não as mesmas pessoas”, desejou o contabilista Abimael da Costa, 27.

Com a mesma expectativa, o carpinteiro Antônio Godoi, 34, espera que o novo governador tenha honestidade e esteja mais próximo dos anseios da população. “Espero que o Capitão ganhe, acredito que ele seja uma pessoa boa e honesta. Vejo o outro querendo ser absoluto demais e nós precisamos de pessoas que tenham coração, humanidade, que olhe e dialogue com a população”, opinou.

Por fim, para o administrador de empresas Luciano Perini, 46, é importante que o novo governador do Estado esteja alinhado com o governo federal. “Espero do nosso futuro governador uma mudança de verdade. Não um candidato que fala que quer mudança, mas já está no governo há oito anos. Então queremos mudança de verdade, que acabe esse ciclo vicioso de grandes famílias no controle do poder do Estado de Mato Grosso do Sul. E que trabalhe junto com o presidente Bolsonaro e não tenha mais esses escândalos de corrupção”, afirmou.

Fala, povo

O que você espera do novo governador de Mato Grosso do Sul?

Robson Valentino, 38, advogado

“Que seja um governo alinhado com o governo federal que já temos hoje. Que o governador que seja eleito tenha os mesmos princípios.”

Joabe Kachoroski, 32, analista de sistemas

“Mais trabalho, mais empenho e compromisso com o povo. É isso que eu espero.”

Ana Carolina, 17, estudante

“Que ele cumpra o papel dele e faça o que o povo está pedindo. Que seja uma boa gestão na área da saúde e da educação principalmente.”

Antônio Godoi, 34, carpinteiro

“Espero que o Capitão ganhe, acredito que ele seja uma pessoa boa e honesta. Vejo o outro querendo ser absoluto demais.”

Luciano Perini, 46, administrador de empresas

“Então queremos mudança de verdade, que acabe esse ciclo vicioso de grandes famílias no controle do poder do Estado de Mato Grosso do Sul.”

Neymar da Silva, 89, aposentado

“A esperança é de que melhore. Deus ajude que o novo governador trabalhe melhor. Estamos esperando mesmo uma melhora do país.”

José Augusto, 57, empreendedor

“Honestidade e trabalho. E quero que o Capitão ganhe.”

Pedro Aloísio, 73, administrador

“A pessoa tem de ter conhecimento em todas as áreas e em todos os municípios. Outra coisa é fazer uma gestão voltada para a economia e principalmente para os serviços mais essenciais.”

