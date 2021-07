Música pede calma e já faz milagres . É comum esperar grandes acontecimentos e reviravoltas na vida. E só assim chamar de milagres. Mas, cada pequeno mover da vida, é um milagre. O nascimento de uma filha, um filho, é um milagre. De acordo com a Bíblia, Deus sempre fala com a gente, só não paramos para ouvir. Então, a música “Ei, Calma”, veio como um sopro divino durante esta pandemia.

Assim, acredita o responsável e integrante do Quarteto Gileade, o barítono Jabes Pires Rosa. Junto com o 1º Tenor Marcos Simei Rosa Cardoso, o 2º tenor Nivaldo da Silva e o baixo Aluísio Joaquim dos Santos Jr. , ele levam A Palavra para onde vão com o dom da música. Aliás, este mês de agosto eles estarão em Mato Grosso do Sul. Desta forma, passam por Campo Grande, Naviraí, Iguatemi e Mundo Novo. São milhões e milhões de views no Youtube onde já tem 140 mil inscritos. Quando completaram 100 mil foram premiados pela plataforma.

“Ei, Calma!”

Então, além dos sucessos do quarteto, a música “Ei, Calma” será cantada para cumprir seu papel. Que já está no nome! Ela foi lançada no último álbum. “É composição minha. Sou o autor. Deus me inspirou pra essa música antes da pandemia. Mas já era um projeto de Deus e deu certo com o momento da pandemia”, afirma Jabes.

Desta maneira, Jabes conta como surgiu a canção. “O tema da música veio após sempre ouvir de pessoas dizendo que está tudo difícil, não tem solução e tal. Um dia respondi Pra alguém, que isso tudo está no controle de Deus, Além disso, que tudo passa. Então, pedi pra ficar calmo! Pois, a bênção chega. Assim, tudo vai ficar bem! Depois tive mais inspiração e resolvi começar a música., revela Jabes que também é pastor.

Por isso, a música é bíblicamente considerada um instrumento de Deus. “Isso é muito gratificante Ainda mais sentindo que somos instrumentos de Deus nessa terra.

E temos visto muitos acontecimentos de milagres por meio do nosso trabalho”, revela Jabes.

Ouça aqui O REI ESTÁ VOLTANDO, Aqui NOVA JERUSALÉM e AQUI um recado O MURMURADOR.

Ah, o grupo fez 34 anos de louvor, no último dia 28 de julho. Conheça sua história.

O quarteto

O quarteto surge em 1987 com quatro jovens envolvidos com música na Igreja Assembleia de Deus em Rio Verde-GO. Eles começam a ouvir alguns quartetos americanos da época: Cathedrals, Gold City e Kingdom Heirs. Então, um desejo nasce nos corações de Jabes, Nivaldo, Marcos e Elias. Nascidos e criados em lares cristãos, eles cantam desde a adolescência no coral, conjunto jovem e orquestra instrumental, estilo este que é diferente em Goiás pela tradição cultural sertaneja no estado.

Assim, escolhem um nome com significado bonito e importante, na certeza da orientação de Deus: “GILEADE”, inspiração vinda dos Montes de Gileade, região linda de Israel com pastagens verdejantes de onde era extraído o Bálsamo e que significa unção, cura, saúde… “Vitória”.

Com apoio e grande incentivo do Pastor Presidente Alvino Pereira Rocha, da família e Igreja, seguem, o chamado de Deus que foi se confirmando a cada dia, já atendendo convites pra cidades e estados vizinhos.

sonho

Em 1994, a realização do sonho aconteceu quando foram descobertos pela Gravadora Melodias Do Rei de Curitiba-PR. Então, gravaram o 1° disco em São Paulo, na época em vinil, lançado “JORNADA LONGA” produzido pelo Maestro Melk, com repertório próprio e inspirados também por quartetos americanos. Nesse tempo começa a alargar as fronteiras, através da Gravadora e programas de rádios divulgando nacionalmente, aumentam convites e viagens por algumas cidades e estados do Brasil.

Logo veio a segunda gravação. Era uma grande produção independente no Estúdio Multimix em Curitiba-PR, com o grande Maestro Ezequiel de Matos, que era o grande desejo de ter a produção com ele, gravado em dezembro de 1997 com o título “GRANDE É O SENHOR JEOVÁ”. Neste cd foi gravada a música “Jonas” que até então não prevíamos o sucesso que, inclusive, foi a chave que abriu muitas portas. A música é feita especialmente para crianças contando uma história da Bíblia.

Em maio de 2000 gravamos mais um CD independente super produzido em Curitiba-PR também pelo maestro Ezequiel Matos com o título “DEUS É TREMENDO”. Mas, a música em destaque deste cd foi a clássica e histórica “Aleluia de Handel”, composta a mais de 300 anos.

Saiba mais sobre o quarteto nos Links Redes Sociais e Plataformas abaixo:

YOUTUBE , FACEBOOK , INSTAGRAM, Spotify , Deezer, Google Play, Google Play Music, Napster, iTunes, Apple Music, YouTube Music.

E então, tem algo parecido com “Música pede calma e já faz milagres”? Manda para gente!