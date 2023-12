Dupla querida: café com leite custa quase R$ 20 nos supermercados

Em média, o consumidor gasta R$ 16,02 comprando o pacote de café

Uma das bebidas consideradas “a cara do brasileiro”, o café com leite custa quase R$ 20 nos supermercados de Campo Grande, para a constatação do consumidor, conforme aponta pesquisa de preço da cesta básica, realizada toda semana pelo jornal O Estado, em seis estabelecimentos de vendas.

A pesquisa considerou o pacote de café de 500 g, Três Corações, e o menor preço encontrado foi de R$ 13,99, no Fort. Já para o leite, foi levado em consideração a marca Italac, de 1 litro, custando R$ 4,19, valor mais em conta, encontrado também no mesmo supermercado. O que resulta em uma soma de R$ 18,17 para o consumidor.

A média de preço em que o café é vendido custa R$ 16,02, e apresentou variação de 28,04% entre as unidades pesquisadas. Já o leite é vendido em média por R$ 4,70 e nesta semana variou 26,25%.

Considerando que para o preparo da bebida utiliza-se açúcar, a pesquisa usou o produto da marca União, de 1 kg, que custa, em média, R$ 5,91, de acordo com a pesquisa. O valor de R$ 5,35 foi o mais em conta encontrado, frente a R$ 6,99, valor mais caro (30,65%).

Na pesquisa semanal, o arroz de 5 kg da marca Tio Lautério é vendido, em média, por R$ 25,98, tendo variação de 8,23% de um supermercado para outro. No Pires, o alimento custa R$ 24,90, e no Atacadão sai por R$ 26,95.

O pacote de feijão Bem-Te- -Vi, teve variação de 51,04%, custando R$ 5,29 no Comper e Fort, no Nunes o produto custa R$ 7,99. O preço média calculado é de R$ 6,23.

Outro alimento usado no preparado da bebida é o leite em pó, porém é uma versão mais cara ainda, do “café com leite”. A coleta de dado pesquisou os valores do Ninho de 380 g, que custa, em média, R$ 20,33. No Nunes, é vendido por R$ 22,90 e por R$ 17,85, no Comper (28,29%).

Com uma variação de 50,08% nos supermercados, o quilo da banana custa, em média, para o campo-grandense, R$ 7,25. Sendo vendido por R$ 5,99, no Fort e a R$ 8,99 no Nunes.

Já o quilo da cebola variou 36,05%, custando entre R$ 5,99 (menor preço) para R$ 8,15 (preço máximo). Em média, custa, ao bolso do consumidor, R$ 6,91 o quilo.

Itens de limpeza

O papel higiênico Neve (folha dupla 12 rolos) pode ser comprado a valores entre R$ 21,90 no Comper e Fort e R$ 36,99, no supermercado Nunes. A diferença encontrada entre os locais pesquisados é de 27,63%. Já a média de preço apontada é de R$ 27,63.

O detergente líquido de 500 ml (Ypê) é encontrado por R$ 2,39, no Fort Atacadista e por R$ 3,19, no Nunes. O produto variou 33,47%, com custo médio de R$ 2,60.

O pacote de esponja de aço com 8 unidades (Bombril) é vendido por R$ 2,49, no Assaí, Comper e Fort e a R$ 3,69, no Nunes. O produto teve variação de 48,19%, custando, em média, R$ 2,90.

