Dupla armada em motocicleta rouba maletas com mais de R$ 3 milhões avaliados em joias

Viaturas do Batalhão de Choque da Polícia Militar e Polícia Civil atenderam um caso de roubo, no final da tarde desta sexta-feira (15), de duas maletas com mais de R$ 3 milhões avaliados em joias na rua Lucelia, no bairro Jardim Monte Líbano, em Campo Grande.

Segundo boletim de ocorrência, o dono de uma oficina de conserto de joias levou uma das maletas para mostrar a um cliente e, na hora que estava saindo do local, ele foi abordado por uma dupla de motocicleta que o esperava em frente ao endereço. Eles estavam armados e exigiram a maleta que possuía ouro e metal dentro.

Além disso, os suspeitos ordenaram que a vítima abrisse o porta malas do veículo para pegar a segunda maleta, que estava guardada. Em seguindo os autores fugiram sem sentido a Avenida Presidente Ernesto Geisel.

Com informações do repórter Marcos Maluf