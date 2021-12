Sesau identifica passageiro com COVID-19 no aeroporto de Campo Grande

Um passageiro, morador da cidade de Dourados e que estava em São Paulo nos últimos dias, testou positivo para COVID-19 em uma barreira sanitária instalada no Aeroporto Internacional de Campo Grande na quinta-feira (23).

De acordo com a Sesau (Secretaria do Estado de Saúde), ele estava assintomático e fez o teste por ter contato com caso positivo. Ele justificou que precisaria retornar ao seu Município e foi liberado para fazê-lo em veículo próprio, sendo recomendado o isolamento.

O Cievs (Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde de Campo Grande) fez a comunicação do caso ao órgão estadual, que fica responsável por fazer o monitoramento do paciente. Por fim, a Sesau solicitou a lista nominal de passageiros para fazer o contato com eles e prosseguir com as orientações.

Casos da variante omicron

Balanço divulgado na quinta-feira (23) pelo Ministério da Saúde mostra que foram registrados 35 casos no Brasil da nova variante do coronavírus, a Ômicron. As infecções foram registradas em São Paulo (20), em Goiás (4), em Minas Gerais (3), no Rio Grande do Sul (3), no Distrito Federal (2), no Rio de Janeiro (1), no Espírito Santo (1) e em Santa Catarina (1).