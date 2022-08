Disparo de tiro contra residência atinge jovem de 26 anos no bairro Sayonara

Um jovem, de 26 anos, foi baleado na tarde desta quinta-feira (4), em uma residência localizada na esquina entre a rua Leverno de Queiroz com a rua Macaé, região do bairro Sayonara, em Campo Grande.

Segundo primeiras informações, um veículo suspeito passou pelo endereço até que em certo momento uma pessoa que estava dentro do carro atirou em direção a casa, acertando as nádegas da vítima. O rapaz baleado foi socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros Militar e encaminhado para o hospital da Santa Casa de Campo Grande.

Duas viaturas do Batalhão de Choque e uma da Polícia Militar atenderam a ocorrência. No entanto, as autoridades pararam no endereço e o oficial da viatura da Polícia Militar ficou, por volta de 10 minutos, conversando com um comerciante da rua de trás onde houve a tentativa de homicídio.

A vítima deu entrada na Santa Casa, às 15h38, com histórico de ferimento por arma de fogo em glúteo. Ele está em atendimento no pronto-socorro, realizando exames de imagem e em atendimento pelo serviço de Urgência/Emergência adulto. No momento, consciente e orientado.

Com informações do repórter Marcos Maluf com Willian Leite