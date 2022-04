Dia das Mães deve ter movimentação econômica de R$ 341,10 milhões, 60% maior que ano passado

A recente Pesquisa de intenção de compras do IPF/MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio-MS) e Sebrae MS aponta que neste ano o Dia das Mães deve movimentar R$ 341,10 milhões, um montante 60% maior que no ano passado. Entre presentes e comemorações, o gasto médio apurado é de R$ 340,42.

A pesquisa apontou que 67,6% dos entrevistados pretendem presentear e um índice muito próximo, 67,3% farão comemorações. O valor médio do presente será de R$ 175,83, com preferência para artigos de vestuário (26%) e compras presenciais em lojas físicas (67%).

“O comerciante precisa ficar atento à tendência de pagamento à vista mediante descontos, preferência de 62% dos entrevistados e também levar em conta em suas estratégias que o bom atendimento, condições de parcelamento e variedade são itens importantes para a decisão de compra”, orienta o presidente do IPF-MS, Edison Araújo.

A economista do IPF-MS, Regiane Dedé de Oliveira, ressalta, ainda, que a data deve proporcionar um movimento importante em supermercados, considerando que 83,5% dos entrevistados que irão comemorar informam que vão comprar ingredientes para o preparo da refeição em casa.

Em uma análise dos municípios, destaque para as cidades de Coxim e Ponta Porã, onde os gastos médios com presentes serão de R$ 191,54 e R$ 186,35, respectivamente. São, inclusive, as cidades que apresentaram a maior reação em relação ao Dia das Mães do ano anterior. Já as comemorações aparecem com maior investimento médio em Dourados (R$ 191,85) e Corumbá (R$ 171,69).

“A gente percebe este ano um cenário mais positivo, um início de recuperação da economia, com a pandemia afetando menos os setores comerciais. A pesquisa mostra que as pessoas pretendem comemorar em casa, presenteando suas mães presencialmente, o que não foi possível nos últimos anos, em razão da pandemia, e isso volta com mais força este ano”, explica a analista técnica do Sebrae MS, Vanessa Schmidt..