Deu o que falar o “É umas das piores coisas que eu já tomei” de André Marques

Gosto não se discute, mas pode virar uma grande novela, como foi o caso em que os Sul Matogrossenses desaprovaram a opinião do apresentador André Marques a respeito do tradicional Tereré. O episódio aconteceu ao vivo quando ele cuspiu a bebida e logo declarou: “É umas das piores coisas que eu já tomei”, e rapidamente o assunto viralizou e deu o que falar.

O ocorrido aconteceu no último sábado (8), durante o programa ao vivo do “É de Casa”, quando a bebida foi provada pelos apresentadores do programa diante de uma pauta provocada pelos atores da novela, que levaram a bebida para suas rotinas, fora do paraíso pantaneiro, e acabou causando a curiosidade sobre a bebida, a tornando pauta.

A apresentadora Patricia Poeta logo alertou que a atitude do apresentador daria o que falar. Ela que é gaúcha e conhece o forte sabor da erva.

O tema logo cresceu nas redes sociais de páginas do MS trazendo a revolta e decepção dos internautas sul matogrossenses com a atitude de André Marques.

Em seguida Marques rebateu a polêmica em sua rede social falando que não gostou e ponto, mas que respeita a cultura e não quis ofender ninguém.

Mas sua atitude ao vivo rendeu a ele ter que responder, pelo menos, parte da enxurrada de mensagens contestando o gosto do rapaz.

A bebida que na Capital tem até um monumento por ser considerado patrimônio imaterial da humanidade pela Unesco. A bebida que agradou os atores da novela Pantanal, é muito amada no Estado, ultrapassando classes e unindo diferentes tribos.

O tereré é tomado tradicionalmente em copos de alumínio ou na “guampa” o chifre de b, e a erva pode ser mais forte “tradicional”, ou com sabores que vai de menta a tuti-fruti. Tem para todos os gostos, mas o segredo e o que faz a diferença na hora de provar, é a temperatura da água que precisa estar estupidamente gelada.

Para saber de quem mora em Mato Grosso do Sul o que causou a opinião do apresentador global. A equipe do O Estado Online fez questão de ir ao Mercadão Municipal para ouvir de quem gosta e defende a tradicional bebida gelada o ‘Tereré’ de como as pessoas se sentiram ao saber do acontecido.

O refrigerista Wellington Willian Pereira Martins, 30 anos que, inclusive, estava comprando muita erva de Tereré viu como infeliz a fala de André Marques.

“O Sul Matogrossenses gosta e tem por naturalidade tomar o bom e gelado Tereré. Ele foi infeliz ao falar mal, pois a bebida faz parte de nossa cultura. Falou mal porque não conhece e como ele é um formador de opinião acaba que outras pessoas irão pensar o mesmo” disse.

Para o motorista Eduardo Maeda de oliveira, 32, que mora na cidade de Ribas do Rio Pardo a fala e a situação que aconteceu ao vivo numa emissora de Tv aberta, causou desconforto para quem vive aqui. “Se ele não gosta, falar mal não é o ideal. Ele deveria pelo menos respeitar nossa cultura”.

Comerciante há quatro anos no Mercadão, Olga Sampaio Dias, 47, afirma que a atitude foi no mínimo ‘infeliz’.

“Aqui no Mercadão um dos produtos mais vendidos é de fato a erva de Tereré. Trabalho a anos vendendo e o movimento é intenso. Como se trata de uma pessoas pública e que está lidando com um publico significativo é importante ter o cuidado de não prejudicar oque por aqui é tão lindo e respeitado por nosso povo”. finalizou.

