Desfile cívico-militar encanta público da Capital, com show aéreo e fanfarra

Com início às 8h e um público de aproximadamente 15 mil pessoas, segundo a organização, a população de Campo Grande foi até o centro da cidade para acompanhar as festividades do 7 de setembro, com shows aéreos, desfile de autoridades e carros oficiais e fanfarras.

O evento reuniu mais de 4 mil pessoas para o desfile, que teve duração de 2 horas. A Associação Cidade dos Meninos de Campo e banda abriram o desfile. Em seguida, desfilaram o Projeto Florestinha da Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, do Clube dos Desbravadores e banda.

Após, o destaque ficou para as escolas da Capital: Escola Estadual 26 de agosto, da Escola Municipal Antônio José Paniago (com banda), da Escola Estadual São Francisco, da Escola Estadual Teotônio Vilela (com banda), da Escola Estadual Cívico-Militar Marçal de Souza Tupã Y, da Escola Estadual Professora Neyder Suelly Costa Vieira (com banda), da Escola Estadual Cívico-Militar Professor Alberto Elpídio Ferreira Dias, e do Colégio Militar de Campo Grande (com banda).

Quem lotou o desfile também foram as crianças. Bruna Adrielle estava com as três filhas no desfile, pela 3ª vez. As meninas estavam ansiosas para prestigiar os aviões e os veículos do exército; mesma coisa para os filhos de Elvis Santos, ex-militar.

“Sempre estamos acompanhando o desfile. Sou ex-militar, servi no 18º Batalhão Logístico de Campo Grande, então sempre trago meus filhos para prestigiar e para incentivar a carreira militar, se for do interesse deles”.

Militares

Logo após seguiram tropas à pé do Exército, com a banda da força terrestre. Em seguida foi a vez dos militares da Base Aérea de Campo Grande desfilarem, acompanhados da banda da Força Aérea Brasileira, e de aviões C-105 Amazonas, helicóptero H-60 Black Hawk, e a aeronave A-29 Super Tucano.

Os militares da Polícia Militar do Mato Grosso Sul e do Corpo de Bombeiros Militar do MS vêm em seguida, também juntamente com seus respectivos Corpo Musical. Integrantes da Polícia Civil e da Polícia Penal do Estado desfilam logo após. O evento acabou com desfile motorizado com viaturas do Exército, FAB, PM, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal, Polícia Científica e Defesa Civil.



Com informações de João Gabriel Vilalba e Berlim Caldeirão.

