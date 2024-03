Descarte irregular de lixo revela necessidade de maior conscientização

Em um novo ciclo no combate à dengue, prefeitura lança a campanha “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue”. A iniciativa começou ontem (5), às 8h, na E.M. Professora Leire Pimentel de Carvalho Corrêa, Colibri II. Durante os próximos dez dias, o objetivo do projeto prevê que agentes da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais) e demais apoiadores estarão mobilizados no trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti na região do Anhanduizinho.

Com o objetivo de evitar e prevenir uma epidemia, além do combate à sujeira, mato alto e dejetos jogados nos terrenos baldios, os servidores da ação irão fazer a inspeção de casas, além do recolhimento e eliminação de materiais inaproveitáveis, que, por ventura, podem tornar-se potenciais criadouros do mosquito. Compõe a programação da ação, ainda, a orientação dos moradores em relação às medidas de prevenção.

Conforme explicou secretária municipal de Saúde, Rosana Leite de Melo, algumas medidas simples, como manter caixas d’água, cisternas, tonéis, tambores e filtros tampados podem evitar a proliferação do mosquito e, consequentemente, reduzir o número de casos de dengue, zika e chikungunya, doenças transmitidas pelo Aedes aegypti. A secretária reitera também a importância da ação coletiva para a prevenção e saúde de todos. “É extremamente importante a colaboração de todos para que a gente consiga vencer o combate contra o mosquito. Se cada um contribuir, certamente teremos maior sucesso neste trabalho”, enfatiza a secretária por nota ao Jornal.

Casos na Capital

No cenário campo-grandense, o LIRAa (Levantamento Rápido de Infestação do Aedes aegypti), realizado em janeiro deste ano, detectou três bairros com risco de infestação do mosquito, outros 42 estão em situação de alerta e em 28 a situação é considerada satisfatória. Segundo a pesquisa, o bairro Moreninhas foi enquadrado como satisfatório. Diante da ação proposta pela Prefeitura e, moradores demonstrarem insatisfação com entulho próximo à um centro de educação, a equipe do Jornal O Estado deslocou-se até a Escola Vidal Roma, localizada na Rua Av. Grande Floresta, no bairro Moreninhas III. Próximo ao muro de fundo a escola, segundo Edmara Muniz, moradora há mais de dez anos no bairro, os dejetos surgiram por falta de conscientização dos moradores.

“Sempre jogaram o lixo aqui, tanto aqui quanto lá no Parque Jacques da Luz [espaço de lazer duas ruas após o centro de educação]. Acho mesmo que as pessoas estão mais preocupadas em tirar o entulho da casa delas e depositar em qualquer lugar. E não acredito que seja por falta de lixeira, até porque, na rua do parque, tem um ecoponto, onde os moradores podem levar lá os materiais e descartar”, pontuou Edmara.

Para Maria Cristina, 33, que há cinco anos mora no bairro, os dejetos jogados atrás da escola são de responsabilidade dos moradores, contudo, o fizeram conscientes da ação de limpeza que será realizada pela prefeitura. “Os moradores jogam o lixo atrás da escola, mas jogam porque a prefeitura se prontificou a fazer a recolha. Iniciativa que considero necessária, devido aos altos índices de dengue”, disse.

Fiscalização e atuação

Conforme prevê o Código de Polícia Administrativa do Município de Campo Grande, Lei n. 2909, no que compete a vistoriar e notificar o responsável pelo imóvel para que o mesmo cumpra a legislação vigente, a Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano) destaca que tem atuado de forma ostensiva em relação às fiscalizações voltadas aos terrenos baldios. Uma vez identificado um imóvel/lote urbano abandonado, o proprietário é notificado para realizar a limpeza. Em seguida, o proprietário tem o prazo de 15 dias úteis para o cumprimento da mesma. Transcorrido o prazo da notificação, o auditor fiscal da Semadur retorna ao local para uma nova vistoria. Caso não tenha sido cumprida a notificação, o proprietário é então multado, entre R$ 3.091,50 e 12.366,00, de acordo com Código de Polícia Administrativa do Município.

Pontos de coleta

Durante a campanha “Meu Bairro Limpo – Todos em Ação contra a Dengue”, dois pontos de coleta de materiais inutilizáveis estarão sendo disponibilizados à população. O coordenador da CCEV (Coordenadoria de Controle de Endemias Vetoriais), Vagner Ricardo Santos, explica que nos locais os moradores poderão descartar materiais de grande volume, como móveis inutilizados, carcaça de eletrodomésticos e eletrônicos, pneus e outros objetos que possam acumular água. Não é permitido o descarte de entulhos, restos de materiais de construção e podas de árvores.

“O objetivo é oportunizar que o morador faça o descarte adequado destes tipos de material que muitas vezes está armazenado no fundo do quintal, sendo passível de acumular água e servir de criadouro para o mosquito”, diz. O recolhimento dos materiais conta com o apoio da Sisep (Secretaria Municipal de Obras e Serviços Públicos).

Por Ana Cavalcante

