Depca prende casal que gravou estupro e fugiu a pé por 700 km

Na madrugada desta quinta-feira (8), a Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente (Dpca) prendeu o casal que estuprou a filha e gravou o ato sexual. O crime aconteceu no ano passado, no jardim Tijuca em Campo Grande, mas o casal só foi preso um ano e sete meses depois, após o casal fugir por 700 km a pé.

O casal vivia como moradores de rua no Paraná e foram presos através de denuncias. Agora, a polícia espera autorização judicial para trazer os dois presos a Campo Grande. De acordo com a delegacia, a jovem de 20 anos que estava com o casal não tem envolvimento com o caso e é vítima, ela foi estuprada pelo padrasto desde criança, e se apaixonou por ele.