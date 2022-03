“Demora de 12h a 24h para dar atendimento, é melhor fechar”, protesta filho de paciente da UPA Moreninhas

Após Pesquisa do Instituto Ranking Brasil apontar que o maior problema da população de Campo Grande está relacionado a saúde com 25,50% dos votos dos entrevistados, a equipe de O Estado Online foi hoje (24), conferir de perto o atendimento médico e a distribuição de remédios na porta da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) da região das Moreninhas, no sul de Campo Grande.

O morador da região e borracheiro, José Nilson de Oliveira, conta que chegou no posto na manhã de hoje. Contudo, só no meio da tarde foi atendido pelo médico. “O atendimento é péssimo. Muita demora para fazer a triagem e passar pela consulta clínica”, explicou ele.

“Não quero exagerar, mas a média do tempo para ser atendido [completamente] é de 12h a 24h. Se continuar assim, é melhor fechar”, protestou José, que havia levado sua mãe até a UPA por conta de uma luxação.

“Não sei se os médicos estão se escondendo ou realmente não tem. Além disso, nunca têm medicamentos, temos que comprar o remédio e, se não tiver dinheiro, ficamos sem. Pagamos imposto altíssimo por essas melhorias”, concluiu.

Com informações da repórter Vivian Bacarji

Dados da pesquisa

Ao todo foram feitas 1.000 entrevistas presenciais em todas as regiões de Campo Grande entre os dias 18 a 22 de março de 2022, sendo: Anhanduizinho 28,80%; Bandeira 13,40%; Centro 10,10%; Imbirussu 12,60%; Lagoa 13,20%; Prosa 10,00%; Segredo 11,50%; Distritos de Anhanduí e Rochedinho 0,40%.

Quanto ao perfil dos entrevistados, 45,80% eram do público masculino e 54,20% do público feminino, todos moradores residentes no município de Campo Grande. Quanto à faixa etária, 12,10% tinham de 16 a 24 anos; 22% de 25 a 34 anos; 21,60% de 35 a 44 anos; 25,80% de 45 a 59 anos e 18,50% com 60 anos ou mais.