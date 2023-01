Defensoria atende mais de 200 mães que buscam vagas na Reme

Semed afirma que muitos responsáveis não efetivaram a pré-matrícula

Há dez dias do início das aulas na Reme (Rede Municipal de Ensino), mais de 200 mães que não conseguiram vaga para seus filhos foram atendidas pela Defensoria Pública de Mato Grosso do Sul, na manhã desse sábado (28).

Em contrapartida, a Semed (Secretaria Municipal de Educação) informou, na última semana, que, em relação às Emeis (Escolas Municipais de Educação Infantil), apenas 38% tinham efetivado as matrículas, e que inclusive já estava na terceira chamada para o preenchimento das vagas na Capital.

De acordo com a coordenadora do Nudeca (Núcleo Institucional de Promoção e Defesa da Criança e do Adolescente), defensora pública Débora Maria de Souza Paulino, a realização do “atendimento único” se deu pela grande demanda nas vagas para a Rede Municipal, provocada pelo desencontro das mães com as unidades de educação. “Já vínhamos recebendo essa demanda grande e, para a gente não designar ao longo do tempo e acaba estendendo muito, tendo em vista que as aulas já estão para começar daqui alguns dias, optamos por organizar esse ‘atendimento único’, como um mutirão, para trazer um número maior, inclusive de servidores, para poder realizar todos os 220 atendimentos previstos”, salientou a O Estado.

Buscando por duas vagas, para o filho de 6 anos e a filha de 1 ano e 7 meses, a mãe Aline Nogueira, 32 anos, relatou que já havia conseguido as vagas para os filhos, mas foi pega de surpresa na época em que houve uma paralisação da Rede Municipal no fim do ano passado, fazendo com que perdesse o período de efetivação das matrículas.

“Cheguei a conseguir as vagas, perto de casa no bairro Vila Buriti, mas a escola estava fechada por causa da greve, e com isso não consegui realizar a matrícula. Cheguei a relatar o que tinha acontecido, mas infelizmente falaram que não podiam fazer nada. Agora estou tendo que correr atrás de tudo de novo, por algo que eu já havia conquistado para os meus filhos”, disse a repositora de estoque, que chegou às 6h30 na unidade da Defensoria Pública, acompanhada dos filhos pequenos.

Em outro caso, tentando conseguir uma vaga para o filho mais novo, na mesma Emei da filha mais velha, a manicure Edmayra Valeijo, 23 anos, alegou não ter condições para levar cada filho em uma escola diferente todos os dias. “Trabalho em um salão no Jardim Zé Pereira, perto da escola da minha filha de 5 anos, e não tenho como levar um e depois o outro, e ainda tem que buscar depois. Nossa vida é corrida, de trabalhar e ter que sustentar a casa. Seria muito melhor ter o meu bebê de 1 ano e 3 meses junto na mesma unidade de ensino”, afirmou ela, que contou com a ajuda da mãe para ficar na fila cedo e pegar a senha.

“Minha mãe chegou aqui às 6h15 para segurar meu lugar, enquanto eu arrumava as crianças para ficar em casa e eu poder vir aqui. É essa a correria do dia a dia, por isso preciso urgente da vaga”, reafirmou Edmayra à reportagem.

Em busca de um emprego, a mãe Thaís Sorrilha, 20 anos, atualmente é dona de casa e tem procurado vaga em uma Emei no bairro Carandá Bosque. “Minha neném vai fazer 1 ano e agora me sinto tranquila em procurar emprego e deixar ela em uma escolinha. Não está fácil encontrar vaga na região onde moramos, confesso que pensei que seria mais fácil. Cheguei ainda não era nem 7h da manhã, e tive de trazer ela, pois não tinha com quem deixar”, explicou.

Em outra história, após ter tentado duas vezes realizar a matrícula da filha de 5 anos, a operadora de telemarketing Maíra Lopes, 30 anos, recorreu ao atendimento único da Defensoria Pública. “Estou fazendo de tudo por uma vaga na região da Vila Eliane, cheguei às 6h da manhã. Preciso trabalhar, e ela tem que ir para escola. Aproveitei que não trabalho no sábado para vir resolver esse problema que já está me causando dor de cabeça de preocupação, porque as aulas já vão começar”, finalizou.

Novos alunos

A Semed (Secretaria Municipal de Educação) estabeleceu a data 11 de janeiro para o início da última etapa de matrícula dos alunos novos. Para os alunos novos não haverá período específico para o cadastro, que pode ser feito a qualquer momento durante todo o ano letivo.

Além disso, a designação desses alunos acontece em até dois dias úteis, e o mesmo prazo para a efetivação pelos responsáveis na unidade escolar.

Todas as cinco escolas urbanas de tempo integral estão com vagas disponíveis no mesmo processo, sem edital e critérios de distância, democratizando o acesso ao pleito a todos os interessados.

Por Brenda Leitte – Jornal O Estado do MS.

