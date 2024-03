Custo da cesta básica aumenta 7,24% em Campo Grande nos primeiros meses do ano

Pão francês de Campo Grande é protagonista nos itens que subiram de preço

Entre janeiro e fevereiro de 2024, o valor do conjunto dos alimentos básicos aumentou em 14 das 17 capitais, segundo a pesquisa mensal do DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos). Campo Grande ficou em 6º lugar das capitais com média de valor da cesta básica mais inflacionadas com alta de 1,55%.

Nos dois primeiros meses do ano, o custo da cesta básica aumentou em 16 cidades, com destaque para as variações registradas no Rio de Janeiro (12,75%), em Belo Horizonte (10,84%), Salvador (7,75%) e Campo Grande (7,24%).

A pesquisa captou aumento do preço médio do pão francês em 13 das 17 capitais, com destaque para Campo Grande (1,71%), Brasília (1,34%), Curitiba (1,25%) e Goiânia (1,10%). Em Fortaleza, não houve variação de valor médio, enquanto as quedas foram registradas em Recife (-1,58%), João Pessoa (-1,54%) e Natal (-0,99%).

A maior importação do trigo, por causa da menor disponibilidade interna, elevou o preço das farinhas e teve impacto no preço do pão.

O preço do óleo de soja diminuiu em 15 das 17 capitais entre janeiro e fevereiro. As retrações mais importantes ocorreram em Vitória (-7,67%), Campo Grande (-7,60%) e Belo Horizonte (-7,34%).

As altas foram registradas em Recife (1,71%) e São Paulo (1,23%). A maior oferta do grão superou a demanda e as cotações internacionais diminuíram. No varejo também houve redução.

Entre janeiro e fevereiro, o preço médio do arroz aumentou em 14 capitais e as variações oscilaram entre 1,02%, no Rio de Janeiro, e 9,44%, em Natal. Foram registradas quedas em Florianópolis (-1,61%), Campo Grande (-0,64%) e Belo Horizonte (-0,49%).

O movimento de compra e venda do grão bruto se diferenciou nas várias regiões do país. Em alguns lugares, a demanda aquecida elevou o preço comercializado e, em outros, houve redução nas cotações. Nas prateleiras dos supermercados, a tendência foi de alta do preço médio.

O preço da manteiga aumentou em 14 capitais, ficou estável no Rio de Janeiro e diminuiu em Aracaju (-1,14%) e Campo Grande (-0,24%). As maiores altas ocorreram em Florianópolis (4,97%) e Vitória (3,84%). A valorização do leite no campo e a demanda aquecida elevaram o preço dos derivados.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram