Coxão mole tem variação de 84,66%, nos supermercados

Corte da carne é vendido entre R$ 24,90 e R$ 45,98

O quilo do coxão mole a vácuo obteve variação de 84,66%, conforme mostra pesquisa de preço semanal, realizada pelo jornal O Estado, na sexta-feira (19). O percentual representa valores entre R$ 24,90 e R$ 45,98.

O arroz, de cinco quilos, está sendo vendido por R$ 19,95, no Pires e por R$ 22,90, no Assaí e no Nunes (14,79%). O custo médio calculado ficou em R$ 21,43.

O quilo do feijão é encontrado nas prateleiras entre R$ 7,98 e R$ 8,69. A diferença é de 25,06% e valor médio é de R$ 8,85. O óleo de 900 ml é vendido de R$ 5,29 a R$ 5,99 (13,23%), com custo médio de R$ 5,35.

O café de 500 gramas, da marca Três Corações, custa R$ 14,98, no Assaí e R$ 17,90, no Nunes (19,49%). O preço médio ficou em R$ 16,33.

O litro do leite integral, da marca Italac, variou 5,27% e obteve preço médio de R$ 5,85. No Atacadão e no Pires custa R$ 5,69, e no Assaí, Nunes e no Fort, R$ 5,99.

O quilo da batata teve variação de 117,65% e preço médio de R$ 4,49. No Assaí, está R$ 2,89 e no Comper, R$ 6,29. Já o tomate variou 112,77%, sendo vendido entre R$ 3,99 e R$ 8,49. O valor médio é de R$ 5,81.

Limpeza

O sabão em pó, de 1,6 kg, da marca Omo, tem diferença de 11,03% e valor médio de R$ 23,42. No Nunes, o produto custa R$ 21,75 e no Comper, R$ 24,15.

A unidade do sabonete Lux variou 44,18%, sendo vendido entre R$ 2,49 e R$ 3,59. O valor médio é de R$ 2,81. Acesse também: Com reajuste estimado em 12%, aumento de planos de saúde podem reduzir usuários na Capital