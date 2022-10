Corpo em decomposição é encontrado no Jardim Leblon

Um corpo em estado de decomposição foi encontrado em um terreno baldio na manhã desta quarta-feira (19), no bairro Jardim Leblon em Campo Grande. Informações preliminares, indicam que se trata de um homem, contudo, o corpo ainda não foi identificado.

O delegado responsável pela ocorrência, Camilo Kettenhuber, destacou que moradores da região sentiram uma mau cheiro vindo dos fundos de um terreno localizado no cruzamento das ruas Felipe Calarge e Amin Lescano. Ao chegar perto do terreno um vizinho identificou uma perna e denunciou o caso a polícia.

“Assim que chegamos com a perícia encontramos o corpo já em estado avançado de descomposição, fizemos o levantamento do local e aparentemente não tem sinais de ter sido uma morte violenta”, explicou.

Segundo o delegado, o óbito ocorreu a no mínimo 24h, mas moradores da região relataram que o mau cheiro estava desde sábado (15), e acreditam que pode ser tratar de um morador de rua.

A Polícia Civil segue investigando as possíveis causas da morte, agora o corpo será encaminhado ao IMOL (Instituto de Medicina e Odontologia Legal) onde será aferida a identidade da vítima.

“Só saberemos a real causa da morte após o laudo, o corpo agora irá para o IMOL onde será feita o necro exame e será colhida as digitais para identificar a pessoa, após isso vamos aguardar o laudo do médico legista para saber se foi uma morte natural ou violenta”, finalizou.

Confira mais informações na live:

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Com informações do repórter João Gabriel Vilalba.