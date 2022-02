“Conflito na Ucrânia pode desorganizar economia do maior cliente de MS”, diz secretário em vídeo

A guerra entre Rússia e Ucrânia – que “explodiu” na madrugada de hoje (24) – não só afeta o mundo como um todo mas, particularmente para Mato Grosso do Sul, também o agronegócio regional. Em comunicado gravado nesta quinta-feira pelo titular da Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar), Jaime Verruck, o Estado poderá perder boa parte da receita advinda do seu maior cliente: a Europa.

“Mato Grosso do Sul é um estado exportador por natureza. Da Rússia, somos importadores de fertilizantes. Entretanto, as tensões impactam diretamente a economia europeia, um grande importador do Estado”, analisa o secretário, que é economista de formação.

“Nossa preocupação é com uma desorganização logística: tempo de carga,

elevação de custos, atraso no envio de produtos, alteração de preços”

Ainda de acordo com Verruck, tanto a Ucrânia quanto a Rússia são grandes produtores de fertilizantes. “Então, quando olhamos para o lado do agronegócio, com certeza teremos um grande risco de não termos esses insumos”, disse.

Assista a fala do secretário abaixo:

Citando a ministra Tereza Cristina, do Mapa (Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento), e o presidente Jair Bolsonaro, o titular da Semagro espera que a ida dessas duas autoridades na semana passada em solo europeu possa ter sido no sentido de manter o mesmo volume de produção e de exportação desses compostos ao Brasil.

Os fertilizantes visam suprir as deficiências em substâncias vitais à sobrevivência dos vegetais que, quando aplicados na agricultura, tendem a aumentar a produtividade no campo.

Para Verruck, os conflitos também agravam a “intranquilidade, insegurança e aumentam riscos” da ordem mundial. Ele garantiu que acompanhará o noticiário, atento às possíveis implicações em um cenário próximo.