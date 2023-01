Confira a história de quem se adaptou a dietas e exercícios físicos para recuperar a saúde em 2022

“Levar uma vida saudável é um compromisso por toda a vida”, diz jovem que perdeu 42 KG

É chegada a hora das promessas de começar o novo ano de 2023 de um modo diferente, em relação aos anos anteriores. Dentre as metas mais difíceis de se que cumprir, estão a dieta e a prática contínua de atividades físicas, na busca por uma vida mais saudável. No entanto, quando os problemas de saúde batem à porta, como a obesidade, hipertensão ou diabetes a mudança no estilo de vida passa de facultativa para obrigatória.

O jornal O Estado foi em busca das histórias de vida de quem precisou mudar por completo seus hábitos alimentares em 2022 e assim conseguiriam recuperar a saúde ainda no ano vindouro. Para 2023, o objetivo é manter o foco e as novas mudanças por toda a vida.

Esse é o caso da analista administrativa, Fernanda Isfran, 27, que começou a fazer acompanhamento nutricional em outubro e musculação em dezembro de 2021. Desde então, conta que já perdeu 42 quilos, conquistando uma melhora na mobilidade física e mantendo os exames em dia.

“Eu estava muito acima do meu peso ideal, pesava 116 kg e isso me afetava muito, a autoestima e até mobilidade (como calçar sandália por exemplo). Meu pai, meus avós e a maioria das pessoas da minha família tem problemas com câncer, hipertensão e diabetes, esses foram os principais motivos que me fizeram buscar um estilo de vida mais saudável e equilibrado. Tratei muito a questão da alimentação e ansiedade na terapia”, relatou Fernanda.

Manter a mudança no estilo de vida em busca de opções mais saudáveis, não é uma tarefa fácil. Ainda mais neste período de festividades, com ceias repletas de opções calóricas e açucaradas. Sobre isso, a analista diz que o importante é estabelecer um limite e não abusar.

“Faço acompanhamento com nutricionista mas tento levar sem neura. Não passo vontade, mas na próxima refeição já procuro voltar pro meu plano alimentar, que não é nenhum bicho de 7 cabeças, como comida de verdade e tudo o que as outras pessoas da minha casa comem mas dentro do que o nutri estabelece” ponderou Fernanda.

Já o encarregado de manutenção em condomínio, Alexandre Zanatti Fiori, 45, que apesar de fazer musculação há quatro anos descobriu que estava com a pressão alta e precisou adotar uma dieta alimentar adequada para evitar uma hipertensão permanente.

“Comecei a dieta no final do mês de outubro. Após minha pressão chegar a 17,30 fiz acompanhamento com um clínico e mandaram eu reduzir tudo, sal, fritura, tereré e cortar pizza, lanches, doces etc. Se não houver controle da minha parte na dieta aí eu vou ter que simplesmente fazer o acompanhamento para hipertensão”, relatou Alexandre.

Além da mudança na alimentação, Alexandre começou a andar de bicicleta e praticar Muay Thai. “Eu optei pelo Muay Thai na academia para emagrecer. Minha motivação foi a questão de saúde, mas também pelo meu bem-estar e meu peso”, observou.

Cabe destacar que o Brasil é o 6º país com maior número de casos de diabetes no mundo: cerca de 16 milhões. Conforme a pesquisa da Vigitel (Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico), no país 20,3% de sua população adulta é composta por obesos. Ou seja, um em cada cinco brasileiros está com o IMC (índice de massa corporal) igual ou superior a 30.

Promessas renovadas para 2023

Para começar o próximo ano com o pé direito, Fernanda e Alexandre garantem que vão manter os hábitos saudáveis adquiridos em 2022. “Ainda não cheguei na minha meta pessoal que é chegar nos 56 kg eliminados. Hoje tenho consciência de que isso é gradual, não estou fazendo nenhuma dieta mirabolante. Eu realmente quero levar isso como um estilo de vida, então em 2023 espero continuar sim e nos próximos anos também”, afirmou Fernanda Isfran.

Já Alexandre quer experimentar novas práticas esportivas. “Em 2023 tenho que perder 5 kg, manter a dieta e continuar me exercitando. Quero praticar Karatê. Nessa época do ano as pessoas abandonam a academia, a dieta e eu estou fazendo o inverso devido a minha pressão alta”, observou.

Nutricionista dá dicas para que hábitos saudáveis sejam por toda a vida

Para que a promessa de levar uma vida mais saudável se concretize, a nutricionista, Vitória Menezes, 24, que atua na Cassems, deu dicas para quem pretende dar o primeiro passo rumo à mudança em 2023.

“Não adianta colocar metas muito vagas ou colocar um abismo entre você e a sua meta. Como por exemplo escolher uma academia que fica muito longe da sua casa. Escolha um local perto e uma pessoa pra te ajudar. Reavalie aquilo que deu certo e aquilo que não deu em 2022 e faça algo diferente em 2023. O principal é agir e parar de planejar. Em janeiro, procure por nutricionistas, coloque prazos e metas para se comprometer com o seu objetivo”, orientou.

A nutricionista ressalta que mesmo as pessoas saudáveis devem ter cuidado com os excessos. “Conheça seus limites pra que não passem mal ou desenvolvam possíveis doenças. E para quem já tem algum problema prévio de saúde deve cuidar ainda mais, porque a doença não tira férias.

Respeitar o limite do corpo, não ficar muitos períodos sem comer, cuidado com o álcool também, coma mais frutas, verduras, legumes, alimentos in natura e deixe de lado os alimentos industrializados”.

Por fim, a escolha de levar uma vida com mais saúde deve ser contínua. “Precisamos fazer escolhas melhores. E cuidado com aquele bordão ‘eu mereço hoje comer e beber’, para que não vire rotina e o alimento se torne um escape ou apego emocional. Precisamos pensar no futuro e na qualidade de vida que a gente quer ter, no tempo que a gente quer ter com a nossa família”. finalizou.

Por Suelen Morales – Jornal O Estado do MS.

Confira mais a edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.