Concurso para professor: Prefeitura divulga inscrições deferidas e solicitação de cotas

A Prefeitura de Campo Grande, por meio da Secretaria Municipal de Gestão, torna pública para conhecimento dos interessados, a relação de inscrições deferidas, solicitações de condições especiais, cotas raciais e PcDs bem como, abertura de prazo para recurso dos candidatos com inscrições indeferidas, do Concurso Público de Provas e Títulos Para Cargos Efetivos de Professor para a Secretaria Municipal de Educação de Campo Grande – Semed/2023, edital de n° 06/2023.

A relação de nomes consta na edição de n° 7.359 do Diário Oficial de Campo Grande, desta sexta-feira (19). As inscrições deferidas estão relacionadas nos anexos I, II, III e IV do Edital.

O anexo I refere-se às inscrições dos candidatos que se declararam Pessoa com Deficiência – PcD, e/ou solicitaram condição especial para a realização das provas. O anexo II refere-se às inscrições para Ampla Concorrência. O anexo III refere-se às inscrições para os candidatos concorrentes às vagas reservadas aos negros. E o anexo IV refere-se às inscrições para os candidatos concorrentes às vagas reservadas aos indígenas.

Conforme o Diogrande, ficam indeferidas as demais inscrições e caberá interposição de recurso no prazo máximo de 02 (dois) dias úteis, contados a partir da data de publicação deste Edital. O recurso deverá ser protocolado em formulário próprio, disponível no endereço eletrônico www.avalia.org.br, no período das 0h do dia 22/01/2024 até as 23h59 do dia 23/01/2024, observado o horário oficial de Brasília/DF.

As provas objetiva e Redação serão aplicadas no dia 04/02/2024, em horário e locais a serem divulgados na data de 26/01/2024.

O candidato com a inscrição deferida deverá acessar o endereço eletrônico www.avalia.org.br, a partir da data prevista de 26/01/2024 e imprimir o Cartão de Informação do Candidato, que informará o horário e local de realização da prova objetiva e Redação.

Veja a relação de nomes clicando aqui.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram