Comércio e serviços alavancam de 4% a 5% o PIB de Campo Grande

O PIB do Município de Campo Grande deve crescer entre 4,0% e 5,0% em termos reais em 2022. Segundo a Sidragro (Secretaria Municipal de Inovação, Desenvolvimento Econômico e Agronegócios), é possível verificar um crescimento sólido para as atividades comerciais e de serviços em todo o Mato Grosso do Sul, e a Capital tem puxado a economia para cima já que representa 40% do comércio e dos serviços do Estado.

A expectativa de vendas para o fim de ano começa a despontar em novas oportunidades de trabalho. Gerente de um restaurante na 14 de julho, Nadiane Bochi, conta que está contratando, porque o negócio está sendo ampliado. De imediato, o restaurante vai chamar mais dois novos colaboradores e o número pode crescer.

“Estamos aumentando o restaurante. Final de ano está aí, o Natal está chegando, e a 14 é uma das ruas com maior movimento. A gente está com essa visão de ampliar, colocar mais mesas, um espaço para crianças. Estamos aqui há 7 meses e neste período já nos sentimos seguros para crescer”, diz Nadiane, que assim como os proprietários do local é do Rio Grande do Sul.

Indicadores

Um dos indicadores desse movimento é o ISSQN (Imposto Sobre Serviço de Qualquer Natureza), de competência municipal. O tributo é um importante índice de mensuração da atividade econômica local, e vem demonstrando um crescimento robusto na arrecadação frente ao mesmo período do ano passado.

De janeiro a setembro de 2022, foram arrecadados mais de R$ 374 milhões com ISSQN comparado aos R$ 317 milhões de 2021, um crescimento real aproximado (descontada a inflação do período) de 10,9% evidenciando um ano com franca recuperação da atividade econômica no principal segmento econômico de Campo Grande, o de serviço.

O setor que é o principal motor da economia de Campo Grande, com um peso de 71,91% na economia municipal e 54,60% na economia estadual, avançou 11,6% no acumulado de 2021, enquanto as atividades comerciais registraram crescimento de 11,5%.

Outro índice importante é a geração de empregos. Após registrar recorde na geração de postos formais de trabalho em 2021 (+ 13.345), Campo Grande criou mais 1.245 vagas em setembro deste ano, sendo a maior parte no comércio (533), seguido por serviços (512) e indústria (143). O acumulado de 2022 já ultrapassa as 12,7 mil novas vagas.

Os números demonstram a recuperação consistente da economia municipal, após o forte impacto negativo gerado pela pandemia da COVID-19 a partir de março de 2020, o que ocasionou a perda de 2.601 postos de trabalho naquele ano.

