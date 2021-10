Comércio deve funcionar normalmente nos feriados de outubro

As lojas do centro de Campo Grande devem funcionar normalmente durante os feriados do dia 11 e 12 de outubro, que comemoram o aniversário do Estado e a padroeira do Brasil, foi o que definiu a CDL (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande). Conforme o Sindivarejo CG, a cláusula 29 da convenção coletiva 2020/2021 permite o funcionamento diante das normas.

O empresário que decidir abrir sua loja, deverá comunicar o sindicato laboral com cinco dias de antecedência, pagamento de R$ 15,00 por empregado, folga compensatória e indenização, além de proporcionar ao colaborador uma folga preferencialmente na semana seguinte e no intervalo máximo de 15 dias.

Os empregados contribuintes ao sindicato laboral terão direito ainda a uma indenização no valor de 7% do valor do piso salarial, que será paga até o final do expediente, além da remuneração de eventuais despesas com refeição. O horário de trabalho será das 9h às 18h, exceto para lojas dos shoppings, com intervalo mínimo intrajornada de uma hora.

Confira outras notícias aqui, em nossa versão digital