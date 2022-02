Comerciantes denunciam gangue de mulheres que roubam lojas no centro da cidade

Na Capital, um grupo de mulheres tem efetuado uma série de roubos e confusão no centro da cidade. O fato foi reportado à equipe de reportagem por comerciantes que têm se sentido ameaçados.

Cada uma tem um histórico na parcela dos crimes quem tem tomado repercussão por Campo Grande. Inclusive, uma das suspeitas já havia sido detida há pouco menos de três meses- em dezembro de 2021.

Na ocasião, ela roubou perfume, óculos e um par de calçados em uma loja muito conhecida da Capital. No entanto, ele cumpre prisão domiciliar pelos crimes que cometeu. Até batida em supermercados as ‘mulheres do crime’ já fizeram, quando roubaram desodorante e leite condensado.