Com quase 3 milhões de toneladas, usina em MS alcança recorde de moagem

Projeção da Rio Amambai Agroenergia para 2024

é bater sua marca e gerar novas contratações

Com apenas sete anos em operação, a Rio Amambai Agroenergia – RRA alcançou em 2023, o recorde no processamento da cana-de-açúcar, transformando- -a em alimento, combustível e energia renováveis. Foram quase 3 milhões de toneladas moídas ao longo do ano, números que o gerente de Suplementos e Parcerias Agrícolas, Fábio Fialek Severo, atribui a missão e valores da empresa.

“Esse ano, a usina está indo para uma moagem recorde. Em 2022, foram moídos 2,7 milhões de toneladas. Em 2024, ela vai passar dos 2,9 milhões, chegando próximo de 3 milhões de toneladas de cana de moagem. Contando com 1.300 funcionários diretos e indiretos, que trabalham lá todos os dias, isso faz o crescimento da Rio Amambai. Tudo isso foi graças aos parceiros que abriram as portas, com arrendamentos, cedendo áreas. A Rio Amambai é grata à sociedade que recebeu muito bem a usina na cidade de Naviraí, desde 2016. Então, praticamente depois de sete anos, a usina chega perto da sua capacidade máxima instalada de moagem, que é 3,2 milhões de toneladas”, comemora.

Antes mesmo de se tornar uma referência na entrega de resultados, a Rio Amambai tem como um dos pilares a missão de garantir a satisfação dos acionistas, fornecedores e parceiros, colaboradores e a comunidade naviraiense. O que contribui para o sucesso da empresa.

“Tudo isso se deu com a relação da cultura de estar próximo dos parceiros, dos produtores de cana e, principalmente, uma relação de ganha-ganha com os parceiros. Outro ponto muito forte é sempre cumprir o combinado. Então, tudo que a gente promete para um parceiro, ou a um produtor, ou funcionário, a gente tenta cumprir com aquilo que foi combinado. São alguns valores que sustentam a companhia. A simplicidade também está no DNA da empresa, nos funcionários, diretores, executivos, líderes, desde os escalões mais baixos até a diretoria. Então, isso resume bem o sucesso e o recorde de moagem de produção da usina”, destaca Fábio Fialek.

Pensando em metas para o próximo ano, a Rio Amambai Agroenergia reforça o desejo de ultrapassar o próprio recorde. Além de gerar mais empregos não só no município onde atua, como também expandir as oportunidades nas cidades vizinhas, aumentando o quadro de funcionários. “Nossos 1.300 funcionários são todos de Naviraí e de municípios vizinhos. Acreditamos que são as indústrias que fomentam essa prática, a questão de geração de emprego no interior”, finaliza.

Por Suzi Jarde

