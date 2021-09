Com ponto facultativo nesta segunda-feira, confira o que abre e fecha no Dia da Independência

Comércio está autorizado a funcionar e transporte público oferece frota intermediária

Nessa terça-feira, 7 de setembro, é feriado nacional em comemoração ao Dia da Independência, entretanto o comércio da Capital poderá funcionar normalmente. Inclusive, segundo a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito), o transporte público deve trabalhar com uma frota intermediária, para atender este público.

Mas, de acordo com a cláusula 29 da Convenção Coletiva de Trabalho, firmada entre o Sindivarejo CG (Sindicato do Comércio Varejista de Campo Grande), a Fecomércio-MS e o Sindicato dos Empregados no Comércio, somente as empresas que informaram por escrito e com antecedência mínima de cinco dias do feriado a intenção de abertura.

Inclusive, o Pátio Central também estará com as portas abertas das 9 às 17h. Os shoppings também funcionarão normalmente no feriado. O Bosque dos Ipês alterou até o horário de funcionamento deste domingo (5), que, diferente dos demais, vai funcionar das 11 às 22h, assim como no feriado. Os demais, Campo Grande e Norte Sul, no dia 7 irão abrir das 10h às 22h.

Conforme a AMAS (Associação Sul-Mato-Grossense de Supermercados), os supermercados devem atender nesse dia 7 de setembro e, como compensação, concedem folga aos funcionários ou o pagamento do dia ocorre em dobro.

Já para os servidores públicos será um feriadão, tendo em vista que tanto o município de Campo Grande quanto o governo do Estado decretaram ponto facultativo nesta segunda-feira (6) e as atividades serão retomadas na próxima quarta-feira (8), com exceção dos servidores que trabalham nas atividades consideradas essenciais, como saúde e segurança pública.

Na Capital, as UBSs (Unidades Básicas de Saúde) e UBSFs (Unidades Básicas de Saúde da Família) estarão fechadas. Apenas as UPAs (Unidades de Pronto Atendimento) e os CRSs (Centros Regionais de Saúde) funcionarão normalmente e ficarão abertos 24 horas.

Em relação às delegacias, apenas as Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol e do Centro e a Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher) funcionarão para registro de ocorrências. As especializadas estarão fechadas.

O Hemosul Coordenador, da Avenida Fernando Corrêa da Costa, e as unidades do interior abrirão nesta segunda-feira, mesmo sendo ponto facultativo, mas estarão fechados no feriado. O horário de funcionamento de cada unidade está disponível no site do Hemosul.

Rafaela Alves

