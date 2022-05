Com fiscalizações nas rodovias, PRF inicia campanha Maio Amarelo para alertar sobre trânsito

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) iniciou ontem (1°) e vai até o fim do mês com a Operação Maio Amarelo 2021. Com o tema “Juntos salvamos vida”, as equipes estarão nas rodoviais federais não só do MS, mas de todo o país, chamando atenção dos condutores para o alto índice de mortes e feridos no trânsito.

Com campanhas educativas em redes sociais e foco na educação para o trânsito durante as fiscalizações nas BRs de todo o Brasil, a PRF irá colocar em pauta o tema segurança viária. A mobilização busca fazer com que o cidadão entenda que a responsabilidade ao volante é fator determinante para o número de acidentes que ocorrem todos os dias nas rodovias federais do país.

Em Mato Grosso do Sul são 4.095 quilômetros de rodovias federais, nove Delegacias e 23 Unidades Operacionais, que vão intensificar suas atividades de segurança viária e educação para o trânsito durante este período.

Em 2020, a PRF registrou 1.540 acidentes, 390 considerados graves. 1.703 pessoas ficaram feridas e 139 morreram nas rodovias federais de Mato Grosso do Sul.

Já em 2021, de janeiro a 25 de abril, a PRF registrou 481 acidentes, 128 graves. 533 pessoas feridas e 33 óbitos. No mesmo período de 2020, temos 432 acidentes, 105 graves, 490 feridos e 31 óbitos.

Também de janeiro a abril de 2021, foi registrado mais de vinte seis mil autos de infração, sendo a maior parte por excesso de velocidade e ultrapassagens indevidas.