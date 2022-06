Com baixa cobertura vacinal, campanha de vacinação é prorrogada até 26 de junho

Enquanto isso, na Capital, cerca de 77 mil imunizantes continuam armazenados

A Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza estava prevista para acabar hoje (3), entretanto, com a baixa procura pelo imunizante, a vacinação dos grupos prioritários foi prorrogada até o dia 26 de junho. Em Campo Grande, conforme dados da Sesau (Secretaria Municipal de Saúde Pública), até o dia 27 de maio, o município não tinha atingido nem 30% de cobertura vacinal, ao passo que o preconizado é de 90%.

A taxa da Capital é menor que a estadual e nacional. Segundo o Ministério da Saúde, até a última quarta-feira (1º), a campanha atingiu 44% do público que é composto por 77,9 milhões de brasileiros. Entre eles estão crianças entre 6 meses e menores de 5 anos, trabalhadores da saúde, gestantes, puérperas, indígenas,

idosos e professores. Em Mato Grosso do Sul a cobertura vacinal é de 40,3%, de acordo com a SES (Secretaria de Estado de Saúde).

Do público estimado de 285.732 pessoas, Campo Grande imunizou até o último dia 27 de maio 81.394 pessoas dos públicos prioritários. “A gente precisa cumprir com a meta do ministério que é de 90% para cada um dos nossos públicos prioritários. Passamos por uma epidemia de H3N2 em dezembro e mais de 30 mortes decorrentes da influenza”, assegurou a superintendente em saúde da Sesau, Veruska Lahdo. Inclusive, a pasta municipal tem 77 mil doses em estoque.

Ao todo, o governo federal, por meio do Ministério da Saúde, distribuiu cerca de 80 milhões de doses de vacinas contra a gripe. Dessas, 27,7 milhões foram aplicadas no dia 1º de junho. Mato Grosso do Sul, segundo a Secretaria de Estado de Saúde, recebeu duas remessas de doses do governo federal, a primeira em março, de 88 mil doses, e a segunda no começo de maio, com 145 mil doses, que foram distribuídas aos 79 municípios.

Junto com a campanha da gripe, está ocorrendo, neste ano, a imunização contra o sarampo. Crianças e os trabalhadores de saúde também devem tomar a vacina. A meta nacional é vacinar todas as crianças contra o sarampo de forma indiscriminada, mesmo que já tenham recebido o imunizante, além de atualizar a caderneta dos trabalhadores de saúde. A vacinação contra o sarampo também foi prorrogada até o dia 26 de junho.

Vale ressaltar ainda que, diferente do ano passado, a campanha deste ano foi dividida apenas em duas etapas e, no caso das crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação do Ministério da Saúde é de que são ministradas duas doses e que a segunda dose da vacina contra gripe seja agendada para 30 dias após a primeira. Agora, para as crianças que já receberam ao menos uma dose em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022.

