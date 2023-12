AGEMS e parceiros lançam concurso cultural inovador sobre saneamento e sustentabilidade

“Saneamento para um futuro sustentável” é uma iniciativa que fala a língua dos jovens, desafia e premia a criatividade dos alunos em uma escola estadual em Campo Grande

A Agência Estadual de Regulação (Agems), em parceria com a Secretaria de Educação, Sanesul e MS Pantanal lançou um concurso cultural inovador sobre saneamento básico, que fala a língua da juventude e coloca a serviço da educação a tecnologia que está presente na vida dos estudantes.

O concurso traz atualidade e inovação tanto no tema, abordando sustentabilidade, quanto na forma, desafiando os alunos a criarem vídeo e arte digital para redes sociais. O público alvo são os estudantes da Escola Estadual Professora Fausta Garcia Bueno, em Campo Grande.

Com o tema “Educação Ambiental: saneamento para um futuro sustentável”, o lançamento aconteceu nesta terça-feira (19), com a participação da primeira-dama do Estado, Monica Riedel, em evento com música, dança e o pontapé inicial oficial também de um amplo projeto de Educação Ambiental.

“Quem gosta de Tik Tok? Quem usa rede social?”, provocou a Diretora de Inovação e Relações Institucionais da Agems, Rejane Monteiro, ao anunciar as categorias e premiações.

O concurso foi desenhado especialmente para envolver a juventude, e mais que isso, convidar a levarem o conceito de sustentabilidade para a comunidade e a família.

Focado no digital, mas oferecendo também oportunidade para quem ainda tem dificuldade com o ambiente tecnológico, a proposta inclui três tipos de peças a serem produzidas.

Vídeo de até 30 segundos e 30MB, no formato vertical, do tipo publicado em stories ou reels do Instagram.

Arte digital estática, também no formato vertical.

Cartaz, no formato A4, que pode incluir texto, foto, desenho, colagens.

Prêmios

Como prêmio pela criatividade e a dedicação, os vencedores vão receber smartphones. Serão entregues ao todo seis aparelhos aos participantes que obtiverem a melhor avaliação. A Secretaria de Educação anunciou que irá incrementar a premiação, com notebooks.

Alunos do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II, do AJA (Avanço do Jovem na Aprendizagem) e ProJovem concorrem juntos.

No outro grupo, estão os que estudam do 1º ao 3º ano do Ensino Médio e EJA (Educação de Jovens e Adultos).

Prazos

Os trabalhos devem ser entregues entre setembro e outubro. A premiação está prevista para o início de dezembro.

A realização do concurso foi recebida com festa pelos alunos, professores e os diretores Marcos Vinicius Garcia e Erica Oliveira, que participaram com os dirigentes das instituições parceiras no lançamento: o diretor-presidente da Agems, Carlos Alberto de Assis, e a diretora de Saneamento Básico e Resíduos Sólidos, Iara Marchioretto; o secretário Estadual de Educação, Helio Daher, e o adjunto, Edio Antonio de Castro; o diretor-presidente da Sanesul, Renato Marcílio da Silva.

