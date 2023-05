Com acumulado de 33 mm de chuva ontem, Inmet renova alertas de tempestades

Fortes chuvas atingiram Campo Grande na tarde de ontem (10), e diversos pontos ficaram alagados, causando estragos em casas e vias. De acordo com a meteorologia, o maior volume de chuvas foi registrado nos bairros Pioneiros e Universitário, com 34 milímetros.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), na região da UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do Sul), foram registrados 30,8 milímetros. A região do bairro Santa Luzia acumulou 28 mm, enquanto no Jardim Panamá o número registrado foi de 26 mm.

A principal avenida do bairro Aero Rancho, a Rachel de Queiroz, ficou tomada pela água. Motoristas precisaram aguardar para atravessar a via, e estudantes foram pegos de surpresa com a chuva acumulada na porta da escola.

A chuva também causou queda de energia em alguns bairros, como na Vila Morumbi e no Jardim Campo Novo, onde uma árvore caiu na rede elétrica. No Nova Lima, moradores registraram até chuva de granizo e a água alagou casas na região. Já na Avenida Guacurus, parte da via ficou completamente alagada, e motoristas arriscaram a travessia pelo canteiro ou realizaram desvios por outros bairros.

Ponte do São Julião

A rua Lino Villacha, via que dá acesso ao Hospital São Julião, bairro Nova Lima, foi interditada após os estragos da chuva e ventos abirem uma cratera na rua. Uma cerca e a tubulação de água pluvial foram prejudicadas. No local, tratores estavam realizando a retirada de parte da terra.

De acordo com a prefeitura, na noite de ontem, uma equipe da Agetran (Agência Municipal de Trânsito) e técnicos da Sisep (Secretaria Municipal de Obras) estiveram no local para avaliar os estragos. Na manhã de hoje. equipes de drenagem, manutenção de vias, limpeza, retirada de árvores e manutenção da iluminação estiveram nos bairros mais atingidos.

Ainda pela manhã, o secretário titular da Sisep, Domingos Sahib, retornou à rua Lino Villacha, onde as águas derrubaram parte da pista de rolamento. “Estamos montando uma operação emergencial para resolver as situações mais críticas decorrentes das chuvas de ontem. Aqui, os trabalhos de recomposição da via já começaram e devem durar em torno de 20 dias”, afirmou o secretário da Sisep.

Mais chuva

A previsão do tempo ainda indica chuva para hoje. O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) emitiu novo alerta de tempestades para Mato Grosso do Sul. O aviso indica chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 km/h), principalmente para as regiões norte e leste, porém não está descartada a possibilidade de mais chuvas para a Capital. Além disso, há baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Frio a vista

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), no decorrer dos dias os termômetros apresentam queda, com mínimas variando entre 14ºC e 18ºC e máximas até 28ºC para a região sul do Estado.

Ainda segundo o Cemtec, após a passagem da frente fria haverá uma queda mais acentuada das temperaturas, principalmente para a região sul do Estado, com valores que devem variar entre 14ºC e 16ºC. O frio mais significativo será na quinta-feira (11), principalmente na metade sul de MS, com minímas entre os 10ºC e 12ºC.

Para a região norte, esperam-se mínimas de 21°C e máximas de até 31°C. Em Campo Grande, mínima de 19°C e máxima de 28°C. Os ventos atuam do quadrante sul/sudeste com valores entre 30-50 km/h e localmente podem atingir valores acima de 50 km/h.

