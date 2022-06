Com 22 anos de existência, Praça dos Imigrantes será revitalizada em breve

Depois de 22 anos, a Praça dos Imigrantes recebeu nesta sexta-feira (24), uma publicação no edital no Diogrande (Diário Oficial de Campo Grande) de licitação que estabelece a abertura e habilitação das propostas das empresas participantes no próximo dia 28 de julho.

A previsão é que sejam investidos R$ 268.262,25 no espaço de 3.006 metros quadrados, que desde o ano 2000 é um espaço público dedicado a comercialização de artesanatos, gerenciado pela Associação dos Artesãos.

O projeto foi desenvolvido pela Sisep (Secretaria Municipal de Infraestrutura e Serviços Públicos), prevendo um novo calçamento do piso, substituição da rede elétrica, reforma dos banheiros e construção de mais outros dois.

Também estão previstas adequações para acessibilidade nas rampas para pessoas com necessidades especiais, projeto paisagístico, reforma dos bancos, reconstrução de muretas. Será pintada a estrutura das 30 lojas onde 80 artesãos comercializam o que produzem.

“Esta reforma chegou em boa hora. Acredito que vai ajudar a melhorar ainda mais o movimento e recuperar os dois anos de atividades interrompidas pela pandemia”, conta dona Regiane Ribeiro Rosa.

Espaço histórico

A Praça dos Imigrantes é palco da história de Campo Grande desde 1888, quando sediava casamentos, desfiles, e servia de estacionamento para carros de boi. Em 1912, a Praça recebeu a denominação de Costa Marque, em homenagem ao Governador do Estado que, pela primeira vez, visitava o povoado.

Com o passar dos anos, ficou conhecida como Praça dos Imigrantes, enaltecendo a dedicação e a obra de pessoas de todas as partes do mundo que escolheram Campo Grande para viver. Em 2000 a Praça foi totalmente revitalizada e adaptada para funcionar também como Feira dos Artesãos.