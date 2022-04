Com 178 vagas para operador de atendimento, Funsat ofecere hoje inúmeras oportunidades de emprego

A Funsat (Fundação Social do Trabalho de Campo Grande) está oferecendo hoje (26), grandes oportunidades de emprego. Ao todo são 1.604 vagas para diversas áreas e níveis de escolaridade.

Entre as oportunidades estão sendo ofertados para atendende de lojas, encarregado de estoque, operador de atendimento receptivo e vigilante.

Os interessados precisam comparecer na sede da Fundação, com os documentos pessoais (RG, CPF, Carteira de trabalho, etc), para preencher a vaga que tiver interesse ou através do aplicativo Sine Fácil.

OPORTUNIDADES QUANTIDADE Açougueiro 20 Açougueiro desossador 3 Agente de inspeção (qualidade) 1 Ajudante de açougueiro (comércio) 2 Ajudante de carga e descarga de mercadoria 7 Ajudante de eletricista 27 Ajudante de obras 2 Analista de cobrança 20 Aplicador de adesivos 1 Armador de ferros 1 Arquivista de documentos 7 Arte-finalista (desenhista técnico de artes gráficas) 1 Assistente administrativo 4 Assistente de prevenção de perdas 5 Atendente de balcão 2 Atendente de farmácia – balconista 1 Atendente de lanchonete 3 Atendente de lojas 1 Atendente de lojas e mercados 1 Atendente de mesa 4 Atendente de telemarketing 14 Auxiliar administrativo 11 Auxiliar de almoxarifado 5 Auxiliar de armazenamento 5 Auxiliar de confeiteiro 2 Auxiliar de contabilidade 2 Auxiliar de costura 2 Auxiliar de cozinha 15 Auxiliar de estoque 13 Auxiliar de garçom 4 Auxiliar de limpeza 84 Auxiliar de linha de produção 69 Auxiliar de marceneiro 1 Auxiliar de mecânico de autos 7 Auxiliar de mecânico diesel (exceto de veículos automotores) 1 Auxiliar de pessoal 3 Auxiliar de pizzaiolo 1 Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas 2 Auxiliar técnico de refrigeração 3 Babá 1 Balconista de açougue 8 Barista 1 Biomédico 1 Borracheiro 1 Campeiro – na pecuária 2 Carpinteiro 10 Carregador e descarregador de caminhões 2 Caseiro 1 Coletor de lixo 10 Confeiteiro 1 Conferente de carga e descarga 1 Conferente de logística 7 Consultor de vendas 113 Contador 1 Controlador de pragas 2 Costureira em geral 49 Cozinheiro de restaurante 3 Cozinheiro geral 3 Cuidador de idosos domiciliar 1 Descarnador de couros e peles, à maquina 2 Eletricista 7 Eletricista de instalações 6 Eletricista de instalações de veículos automotores 2 Eletricista de instalações industriais 1 Eletricista de manutenção em geral 4 Eletricista de rede 1 Empregado doméstico nos serviços gerais 1 Empregado doméstico arrumador 2 Empregado doméstico faxineiro 6 Empregado doméstico diarista 1 Encanador industrial 1 Encarregado de estoque 1 Encarregado na agropecuária 1 Engenheiro de produção 1 Entregador de bebidas (ajudante de caminhão) 20 Estágio em Direito 30 Estágio em Educação Física 20 Estágio em Pedagogia 30 Estágio em Publicidade e Propaganda 15 Esteticista 1 Estoquista 8 Farmacêutico 1 Faturista 1 Fiscal de prevenção de perdas 1 Fonoaudiólogo geral 1 Frentista 6 Garçom 1 Garçom de bar 2 Gerente de loja e supermercado 1 Gerente financeiro 1 Instalador de alarmes residenciais 4 Instalador de painéis 1 Lavador de carros 2 Lavador de roupas a maquina 1 Lavador de veículos 1 Limpador de carne 1 Lubrificador de máquinas 1 Marteleteiro – na construção civil 6 Mecânico 2 Mecânico de automóveis e caminhões 2 Mecânico de automóvel 4 Mecânico de manutenção de automóveis 1 Mecânico de manutenção de automóveis, motocicletas e veículos similares 1 Mecânico de manutenção de caminhão a diesel 1 Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas 2 Mecânico de manutenção de máquinas, em geral 2 Mecânico de manutenção de motocicletas 1 Mecânico de motocicletas 1 Mecânico de motor a diesel 1 Mecânico de refrigeração 2 Mecânico eletricista de automóveis 1 Mecânico eletricista de diesel (veículos automotores) 1 Monitor infantil 2 Montador 1 Montador de móveis e artefatos de madeira 1 Motofretista 2 Motorista carreteiro 20 Motorista de automóveis 1 Motorista de caminhão 3 Motorista de caminhão (entrega de bebidas) 15 Motorista de caminhão-basculante 20 Motorista de caminhão-guincho pesado com munk 3 Motorista de caminhão-pipa 20 Motorista de ônibus rodoviário 8 Motorista entregador 2 Nutricionista 2 Operador de atendimento receptivo (telemarketing) 178 Operador de bomba de concreto 2 Operador de caixa 21 Operador de empilhadeira 11 Operador de escavadeira 16 Operador de máquina de dobrar chapas 1 Operador de retro-escavadeira 14 Operador de telemarketing ativo e receptivo 231 Operador de vendas (lojas) 4 Padeiro 2 Peão – na agropecuária 1 Pedreiro 18 Pedreiro de alvenaria 20 Pintor de obras 8 Pintor de veículos (fabricação) 1 Pizzaiolo 2 Porteiro 4 Professor de inglês 11 Promotor de vendas 3 Recepcionista atendente 1 Recepcionista de hotel 2 Recepcionista secretária 1 Reparador de veículos automotores 1 Repositor – em supermercados 5 Repositor de mercadorias 20 Retificador de motores de automóveis 1 Salva-vidas 8 Servente de obras 25 Soldador 3 Supervisor comercial 3 Supervisor de atendimento ao cliente 1 Supervisor de segurança (vigilância) 1 Técnico de edificações 4 Técnico de enfermagem 5 Técnico de planejamento e programação da manutenção 1 Técnico em estética 2 Técnico em fibras ópticas 6 Técnico em nutrição 2 Técnico em segurança do trabalho 6 Técnico mecânico em ar condicionado 1 Torneiro mecânico 1 Trabalhador agrícola polivalente 1 Tratorista agrícola 1 Vendedor de serviços 10 Vendedor interno 45 Vendedor pracista 5 Vigia 3 Vigilante 1 OPORTUNIDADES PCD QUANTIDADE Arquivista de documentos 7 Auxiliar administrativo 7 Auxiliar de almoxarifado 1 Auxiliar de cozinha 1 Auxiliar de estoque 5 Auxiliar de limpeza 34 Auxiliar de pessoal 3 Auxiliar de serviços gerais – na confecção de roupas 2 Estoquista 5 Operador de telemarketing ativo e receptivo 1 Operador de vendas (lojas) 2 Pedreiro 5 Porteiro 4 Recepcionista atendente 1 Repositor de mercadorias 8 Técnico de enfermagem 5 Vigia 3 Vigilante 1

Serviço

Funsat: Rua 14 de Julho, 992 – Vila Gloria, Campo Grande – MS

Horário de atendimento: Segunda a sexta, das 7h às 17h

Telefone: (67) 4042-0585