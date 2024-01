Chuva intensa causa transtornos e Córrego Prosa transborda

Campo Grande enfrentou, mais uma vez, os desafios provocados por uma chuva intensa, que resultou no transbordamento do Córrego Prosa, na tarde desta quinta-feira (4). O trecho da Avenida Ricardo Brandão ficou completamente alagado, impedindo a passagem de veículos.

A região está totalmente canalizada, mas a água, ao perder sua vazão, espalhou-se, ultrapassando o canteiro e invadindo a avenida.

Um outro ponto que sofreu com as fortes chuvas, foi a região norte de Campo Grande. Durante o alagamento da avenida Cônsul Assaf Trad, trecho próximo ao terminal Nova Bahia, condutores se arriscaram em cima do canteiro.

Rosilda Bezerra, de 76 anos, passou por momentos de apreensão. A idosa foi surpreendida pela invasão da água em seu veículo. O carro que ela estava, um Fiat Argo vermelho, teria tentado retornar para não passar pelo trecho, mas ficou preso em um buraco

“Vimos que alguns motoristas estavam subindo pelo canteiro e fizemos a mesma coisa, no entanto, pegamos a parte mais baixa do canteiro e o carro parou. Estávamos apavoradas, sorte que um bombeiro passou e nos tirou do carro. Quando saímos do carro, a água estava no joelho e entrou um pouco dentro do carro”, relatou Rosilda, que estava assustada com a situação.

A intensidade da chuva foi registrada pelo meteorologista da Uniderp, Natálio Abrão Filho, em diferentes pontos da capital. Entre 13h52 e 14h24, a tempestade apresentou ventos de 84,5 km/h, acompanhados por uma precipitação de 65,6 mm. A temperatura, que estava inicialmente em 32,9 graus, registrou uma queda brusca para 23,5 graus durante o período.

Os dados das estações pluviométricas do Inmet, distribuídas em cinco pontos estratégicos da cidade – Embrapa, Aero Rancho, Jardim Panamá, bairro Universitário e Vila Santa Dorotheia – revelam que a maior concentração de chuva ocorreu na Vila Santa Dorotheia, com 10,4 milímetros. No bairro Universitário, a precipitação foi de 7,4 milímetros, enquanto no Panamá, foi registrada uma quantidade de 2,4 milímetros.

O Inmet emitiu um alerta para Mato Grosso do Sul, indicando a possibilidade de chuvas intensas, variando de 20 a 50 milímetros, acompanhadas por ventos de 40 a 60 km/h. O aviso é válido até as 10h de amanhã para 27 cidades, incluindo Miranda, Ladário, Paraíso das Águas, Pedro Gomes e Costa Rica. Importante notar que Campo Grande e Sidrolândia não estão incluídas na lista de municípios sob o alerta, mas a população deve permanecer atenta às condições climáticas.

