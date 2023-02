Chuva e tempo fechado deve permanecer nesta terça de carnaval

Nesta terça-feira de carnaval (21) a previsão é de tempo instável, com temperatura máxima de 30°C na região da Costa Leste, em Três Lagoas.

Na Capital terá máxima de 26°C e mínima de 21°C. Já em Dourados irá variar de 20°C a 26°C. Para Ponta Porã, na região de fronteira, a mínima fica em 20°C e máxima de 24°C. Na região norte, em Coxim, a máxima poderá chegar a 28°C, com mínima de 21°C.

No geral o tempo fechado permanecerá instável com possibilidade de chuva de intensidade fraca e moderada em diversas regiões do Estado.

De acordo com o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima do MS), os ventos atuam de leste/nordeste entre 30-50 km/h e pontualmente podem atingir valores acima de 50 km/h. estão previstas temperaturas mínimas entre 20°C e 22°C e máximas de até 30°C nas regiões sul, sudoeste e leste.

Tempestades podem ocorrer em locais isolados, não estão descartados.

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.