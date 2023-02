Atacante do Flamengo é o primeiro na história a conseguir ser artilheiro da Libertadores e Mundial em uma só temporada

O Mundial de Clubes realizado no Marrocos teve o seu encerramento no último final de semana, e apesar do Flamengo ter decepcionado, a participação de Pedro é uma das poucas coisas boas apresentadas pelo Rubro-Negro na competição. O camisa 9 anotou quatro gols pelo clube carioca no torneio, dois nas semifinais e dois na disputa pelo terceiro lugar – com isso, ele foi o goleador máximo do Mundial de Clubes.

Levando em consideração que Pedro foi o maior goleador da última edição da Libertadores, o camisa 9 se tornou o primeiro jogador na história a ser o artilheiro do torneio continental e do Mundial de Clubes em apenas uma temporada.

Na Copa Libertadores, o atacante balançou as redes 12 vezes em 13 jogos disputados. Assim, ele também foi o maior artilheiro do Mengão em uma edição da competição continental. Com esse desempenho dentro das quatro linhas, Pedro foi peça fundamental na campanha do Flamengo que culminou no tricampeonato da Libertadores, quando a equipe bateu o Athletico-PR na final do torneio por 1 x 0.

O Flamengo já retornou do Marrocos e atualmente se prepara para a sequência da temporada, onde a equipe terá duas partidas pelo Campeonato Carioca antes de disputar o primeiro jogo da Recopa Sul-Americana, que coloca frente a frente o campeão da Libertadores contra o campeão da Copa Sul-Americana.

O time carioca enfrentará o Independiente del Valle na Recopa, e a primeira partida será realizada no Equador, enquanto o jogo de volta será disputado no Maracanã. Com o Flamengo tendo a possibilidade de decidir o título da competição em casa, o confronto é um dos mais aguardados deste início de temporada pela torcida flamenguista.

Demissão?

Nestas primeiras semanas da temporada 2023, o Mengão já disputou dois títulos, a Supercopa do Brasil e o Mundial de Clubes, não conquistando nenhum deles. Com isso, alguns torcedores e até pessoas ligadas a imprensa esportiva, já estão cogitando a demissão do treinador Vítor Pereira, que apesar de estar em início de trabalho no clube carioca, tem sofrido uma pressão imensa.

Com essa situação em voga, o ex-jogador e comentarista Neto afirmou que o ex-treinador da seleção brasileira, Tite, assumirá o Mengão caso Vítor Pereira seja demitido. “Quando o Vítor Pereira for mandado embora, o Tite será o novo treinador do Flamengo. Essa é a informação que eu tenho. O Tite pode negar e o Flamengo vai negar. O próximo treinador do Flamengo será o Tite”, disse Neto durante o programa “Donos da Bola”, na Band.

Mesmo com toda a pressão, vale lembrar que Vítor Pereira fechou um acordo para ficar no time carioca até o término desta temporada. Além disso, o vice-presidente de Futebol do Flamengo, Marcos Braz, garantiu que o clube contratou um técnico para temporada e que não são os recentes tropeços que farão a diretoria mudar de ideia.

Enquanto isso, o meio-campista chileno, Arturo Vidal, também falou a respeito do trabalho conduzido pelo treinador português, apontando que eles ainda estão em início de trabalho e que apesar de terem perdido duas competições relevantes, o elenco irá se reerguer.

“Vítor Pereira é um treinador novo, com outro estilo. Cada jogador tem de dar o máximo, tem de ajudar o Flamengo. Todos os treinos que tivemos aqui vão nos ajudar no restante do ano.

Foto:@gilvandesouza9 / CRF