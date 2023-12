Chocolates e chocotones viram presentes para o Natal

Lojas cheias revelam a procura pelo presente

de ‘amigo-secreto’ nas vésperas das festividades

Quem nunca foi presenteado por algo que não tenha gostado? Pois bem, nessa época do ano, é comum as trocas de presentes, confraternizações nas empresas e o chamado “amigo-secreto”. Na tentativa de não decepcionar, os chocolates e novas versões de chocotones lideram as opções de presentes. O que, consequentemente, tem movimentado esse segmento.

Neste ano, na empresa onde a Rosimeire Martinez, 40, trabalha, teve o “amigo chocolate”, em que a única regra foi: dar de presente algum chocolate. Ela compartilhou com a reportagem de O Estado, que prefere esse tipo de comemoração, pela praticidade na hora de escolher o presente. Afinal, quem não gosta de chocolate?

“Eu prefiro o ‘amigo chocolate’ porque presenteio e recebo, também, um chocolate. E às vezes, a gente não conhece bem o gosto da outra pessoa, por exemplo, dá uma roupa e não é o estilo dela. Com o chocolate não tem erro”, aos risos, brinca a costureira.

Recém-chegado no colégio onde trabalha, o professor de matemática Mateus Sobrinho, 25, optou por presentear os seus colegas de trabalho. Como ainda não conhece o gosto de todos, apostou na compra de chocolates. “No amigo-secreto, pensei: todo mundo gosta de chocolate! Então, presenteei com uma caneca de chocolates. A pessoa amou. E como sou novo na empresa, dei de presente também chocolates aos supervisores”, conta.

Na outra ponta desse cenário, a empresária Isadora Melgarejo aproveita o momento para alavancar as vendas em sua confeitaria. E garante que as encomendas de chocotones e panetones são o carro-chefe, nessa temporada do ano. “Os chocotones de massa artesanal, feito por nós mesmos, aumenta as vendas uns 80%. Os trufados, desde recheios mais tradicionais, como brigadeiro, aos mais sofisticados, como pistache, vendem bem. Nesse Natal investi bastante em sobremesas para compartilhar e para presentear”, argumenta a empresária sobre sua estratégia de vendas.

Vai ter presentes!

Com a última parcela do 13º salário sendo paga nesta semana, observou-se o centro de campo Grande com uma maior movimentação e muitos consumidores aproveitaram para garantir a compra de seus presentes. Um levantamento feito pelo Procon Municipal revela que 67,7% dos entrevistados devem presentear, neste Natal. Os dados foram extraídos entre os dias 11 e 18 deste mês, para medir a intenção de compras para o Natal, com a participação de 334 consumidores da Capital.

Somente 21% dos consumidores afirmaram que não pretendem comprar presentes. Conforme a pesquisa 37,2% vão presentear os filhos e 24,7%, cônjuges e pais. A preferência dos presentes fica em 25,1% em brinquedos, 18,2% em roupas, 12,7% em acessórios, perfumes/cosméticos e calçados.

A pesquisa revelou ainda que 48,2% dos consumidores pretendem gastar entre R$ 100,00 a R$ 200,00 com o presente; 27,7% irão gastar até R$ 100,00; 18,2% gastarão entre R$ 200,00 a R$ 500,00; e 5,9% gastarão mais de R$ 500,00.

Conforme a preferência dos consumidores, 24,3% farão as compras em comércio popular e shopping, 23,4% na internet, 13,5% em lojas de bairro, 6,2% com revendedores de cosméticos e 8,3% ainda não se decidiram ou não sabem.

Entre as várias opções de pagamento, 46% dos consumidores optarão pelo pagamento à vista e 54% pelo pagamento parcelado. Dos que utilizarão o parcelamento, 75,1% recorrerão ao cartão de crédito, seguido de longe pelo boleto, preferido por 9,7% dos entrevistados.

Presentes que movimentam bilhões

Na lista das opções de presentes desse ano, três categorias se destacam: higiene & beleza, chocolate e panetone. Juntas, elas somaram R$ 1,7 bilhão em presentes na última comemoração, segundo informações da Kantar, empresa de dados, insights e consultoria.

O panetone, por sua vez, é a categoria símbolo do Natal. O volume, via presentes, cresce a cada ano. Entre 2020 e 2021, por exemplo, apresentou alta de 76% em consumo – reflexo da recuperação pós-confinamento. E entre 2021 e 2022, teve mais 3% de aumento em volume. O tradicional, de frutas, avança continuamente entre as opções de presente. Em 2022, apresentou 44,9% de importância em volume. A maior parte dos panetones comprados para presente, na última comemoração, se concentrou em tamanhos de 500 gramas ou mais (48%), com destaque para versões recheadas/com cobertura.

“Os canais de compra devem levar em conta que dezembro é um mês em que há diversos estímulos além da média – férias, festas, compromissos, comunicação in e outdoor, on-line e off-line, presentes, entre outros. Nesse sentido, não apenas preço, mas conveniência, rapidez e sortimento adequado podem fazer a diferença na disputa pela preferência do consumidor”, ressalta Luisa Teruya, gerente de Marketing da Kantar.

Por Suzi Jarde.

