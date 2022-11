Correndo contra o tempo, Censo 2022 esbarra na baixa adesão e falta de recenseadores

Até agora, 1,5 milhão de pessoas foram entrevistadas e prazo termina em 28 de dezembro

Iniciado no dia 1º de agosto deste ano, o Censo Demográfico 2022 já contabilizou 1.591.079 pessoas entrevistadas, em 557.695 domicílios apenas em Mato Grosso do Sul, segundo balanço divulgado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Apesar de o número parecer alto, o Estado consolidou a quinta menor taxa de respostas, o que indica para alguns desafios que estão sendo encontrados, principalmente quando se trata da baixa adesão de profissionais para o trabalho de recenseador e a baixa adesão de participação dos condomínios.

Segundo o coordenador de divulgação do Censo no Estado, Fernando Gallina, essa colocação é consequência da baixa quantidade de recenseadores trabalhando. “O ideal era que tivéssemos mais ou menos 2.500 recenseadores nas ruas e o que temos no momento são 1.100, o que equivale a 43% da quantidade que precisávamos”, disse.

Ao ser questionado sobre quais serão as alternativas adotadas para solucionar este problema e garantir a coleta até o próximo mês, Gallina afirmou que está sendo ofertada uma maior remuneração e outros incentivos. “Precisamos de pessoas com perfil para trabalhar em campo, que sejam persistentes, tenham paciência e que principalmente saibam lidar com as dificuldades do trabalho, como por exemplo as mudanças de tempo já que vão trabalhar nas ruas”, acrescentou.

Fernando lembrou ainda que, em razão desse deficit no pessoal, a duração do censo já foi estendida até dezembro e o prazo não poderá ser prorrogado novamente. “Não podemos estender mais do que isso porque no dia 28 de dezembro, os dados precisam ser entregues ao Tribunal de Contas da União para serem calculados os percentuais que cada cidade tem direito no FPM (Fundo de Participação dos Municípios)”, finalizou.

Vale destacar que, quando se observam os números totais da população que respondeu aos questionários, é possível contabilizar que, em todo o Brasil, 136.022.192 pessoas já foram entrevistadas até o dia 31 de outubro. Com isso, o número divulgado corresponde a 63,2% da população estimada no país e, das pessoas recenseadas, 38,45% estavam na Região Sudeste, 31,69% no Nordeste, 14,3% no Sul, 13,99% no Norte e 6,99% no Centro-Oeste.

Entre os públicos que já responderam às perguntas realizadas pelos recenseadores, 1.230.778 foram indígenas, o que representa 0,9% da população recenseada até agora, e 1.009.778 quilombolas (0,74%) já foram contados. Já em Mato Grosso do Sul, até o dia 31 de outubro, 56.878 indígenas e 1.767 quilombolas também foram questionados.

Principais dificuldades

Cerca de 2,33% dos domicílios se recusaram a responder, percentual que se espera ser reduzido até o fim da operação, após aplicados todos os protocolos de insistência. A média sul-mato-grossense é ligeiramente menor em relação à nacional, com 2,19% de recusa.

De acordo com o gerente técnico do Censo, Luciano Duarte, essa prática tem sido observada principalmente em condomínios. Diante dessa situação, ficou decidido que, quando o síndico se recusar a dar acesso ao recenseador, o IBGE entrará com uma ordem de acesso ao condomínio, e caso não seja cumprida, a Unidade Estadual chamará a polícia para garantir o acesso.

“Será uma medida extrema que precisará ser adotada em determinadas ocasiões para garantirmos o cumprimento da lei”, afirmou Luciano. Outra dificuldade vivenciada pelos trabalhadores do instituto está relacionada com a falta de pessoal para atuar como recenseador em determinados locais. Em todo o país, 90.552 trabalhadores foram contratados e estão em ação, o que corresponde a 49,5% do total de vagas disponíveis, motivo pelo qual a coleta de dados foi prorrogada. “Além da melhoria na remuneração, já implementada, o IBGE entrou com um pedido de medida provisória para flexibilizar as contratações”, pontuou.

Segurança durante a coleta

Os recenseadores estarão sempre uniformizados, com o colete do IBGE, boné do Censo, crachá de identificação e o DMC. Além disso, é possível confirmar a identidade do agente do IBGE no site Respondendo ao IBGE ou pelo telefone 0800 721 8181. Ambos constam no crachá do entrevistador, que também traz um QR code que leva à área de identificação no site. Para realizar a confirmação, o cidadão deve fornecer nome, matrícula ou CPF do recenseador.

Por Tamires Santana – Jornal O Estado de MS.

Leia a edição impressa do Jornal O Estado de MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Veja também: Sexta-feira será de tempo firme com aumento de temperaturas