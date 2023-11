CDL reconhece Jornal O Estado MS e mais de outras 40 empresas e autoridades da Capital

A CDL-CG (Câmara de Dirigentes Lojistas de Campo Grande) promoveu na noite de terça-feira (7), a primeira edição do “Destaque do Varejo 2023” que premiou mais de 40 empresas e autoridades na Câmara Municipal de Campo Grande, entre os homenageados está o Jornal O Estado de Mato Grosso do Sul.

Foram escolhidas pessoas fundamentais em diversos segmentos que se destacam em vários aspectos e que auxiliam no crescimento econômico de Campo Grande. Os escolhidos receberam um troféu como homenagem.

A Diretora Comercial Nídia Oliveira dos Santos, com a jornalista Rafaela Alves representaram o Jornal O Estado de MS ao receberem o prêmio. Outros escolhidos foram: Beco Acessórios, Mix Cosméticos, Mercadão Municipal, Manura Churrascaria e Cozinha Árabe, a recém inaugurada Fazenda Churrascada, entre outros.

“Ficamos lisonjeados com essa premiação. Fomos pegos de surpresa com essa escolha da CDL, uma vez que lidamos diretamente com o varejo por meio de nossas mídias. Ressaltando que a CDL é uma grande parceira e o Jornal está aberto para apoiar o desenvolvimento do varejo da nossa cidade”, destaca a gerente comercial, Nídia Santos.

O presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, destacou que o comércio é o ponto de partida para o desenvolvimento. “O varejo de Campo Grande sempre abriu as portas para o desenvolvimento de Mato Grosso do Sul. É ele quem fecha o ciclo de toda a produção da economia e gera o maior número de empregos na nossa cidade. ”

“São mais de 300 mil empregos diretos e indiretos. Este é um momento de homenagear estes homens e mulheres. Verdadeiros heróis anônimos que fazem a roda da economia girar”, destacou.

Mérito Logista

Na ocasião, a CDL divulgou o retorno do “Mérito Lojista” em parceria com a Fecomércio, que consiste em homenagear as melhores empresas escolhidas pelo povo. É um tipo de pesquisa feita entre os consumidores para poder eleger os estabelecimentos destaques. O projeto esteve parado por pelo menos 7 anos.

Lista para Premiação

1. Mercadão- A

2. Hub Odonto

3. Prosa cervejaria

4. 067 Prime

5. Patio Central

6. TV Record MS

7. B Paula

8. Amas

9. TV Morena

10. Jornal O Estado de MS

11. Pernambucanas

12. Gazin

13. Becco Acessórios

14. Manura churrascaria

15. Cantina Masseria

16. Mixturo

17. Passaletti

18. Pedaço da Pizza

19. Casa do Led

20. Elétricazan

21. Hotel Deville

22. Santa Rita Decoração

23. Casa das Cores

24. O Boticário

25. Mix cosméticos

26. Sacaria Beira Rio

27. Colégio Status

28. Churrascada

29. Sebrae

30. Fecomercio

31. JATIVASOS

32. FERNANDO SOARES

33. Águas Guarirobas

34. Vereador Carlão

35. Prefeita Adriane Lopes

36. Governador RIEDEL

37. Energisa

48. DJAN DE BARROS