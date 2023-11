Nada novo sob o sol: quarta-feira segue com máximas de 42°C em MS

O sol e o calor não irão dar trégua para o sul-mato-grossense tão cedo e a previsão indica que a quarta-feira (8) será de sol e tempo firme para diversas partes do Estado. Entretanto, nas regiões Pantaneira, Sudoeste, Central e sul podem ocorrer pancadas de chuva no período da tarde e da noite.

Nesta quarta-feira, os termômetros em Campo Grande registram 25°C inicialmente e atingem 35°C ao longo do dia. Dourados tem mínima de 20°C e máxima de 39°C. Na região Sul, Ponta Porã e Iguatemi tem máxima prevista de 37°C, mas as mínimas são de 21°C e 20°C, respectivamente.

Na região do Bolsão, Paranaíba marca 23°C pela manhã e chega aos 35°C durante a tarde, enquanto Três Lagoas apresenta variação entre 24°C e 37°C. No Norte, Coxim e Camapuã registram mínima de 25°C e máxima de 37°C.

Em Corumbá e Aquidauana, na região Pantaneira, os termômetros atingem 39°C ao longo do dia, com mínimas previstas de 29°C e 26°C, respectivamente. Porto Murtinho, no Sudoeste do estado, registra a temperatura mais alta desta quarta-feira, com variação entre 28°C e 42°C.

Onda de calor

Conforme o meteorologista Natálio Abraão, Mato Grosso do Sul está na rota de uma nova onda de calor, que deve durar até semana que vem. Com isso, as temperaturas podem ultrapassar os 40°C e a umidade relativa do ar fica abaixo do recomendado para a saúde.

Na tarde de ontem (7) o município de Coxim registrou sensação térmica de 45,2% e umidade do ar em 22%. Porto Murtinho teve máximas de 42,3% e umidade em 13%, o que indica risco à saúde. Já em Campo Grande o dia foi quente para a população, com sensação térmica de 43°C e umidade também em 13%.