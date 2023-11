Cazaquistão nomeia 1º cônsul em MS e inaugura consulado

Alípio de Oliveira quer estreitar negócios com país da Ásia Central

Divulgada a relação dos nomes dos novos cônsules do Cazaquistão para a América Latina. Os indicados são do Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Paraguai e Peru. A indicação é realizada pelo governo do Cazaquistão e ratificada pelo governo brasileiro. O Estado é o terceiro a ter um consulado do Cazaquistão no Brasil, sendo os outros dois, em São Paulo e Florianópolis (SC). Por conta da indicação, em 13 de dezembro será inaugurado oficialmente o consulado na Capital. O novo cônsul honorário da República do Cazaquistão no Estado de Mato Grosso do Sul é o campo-grandense Alípio Marcus Laca de Oliveira. Ligado ao agronegócio, Alípio declarou estar honrado com a indicação e destacou a importância da instalação do primeiro consulado em nosso Estado.

“Quando se fala no país, Cazaquistão é algo muito longínquo para nós. Muitas vezes, as pessoas nem conhecem. Mas, no momento, é o país mais importante para nós, que somos envolvidos no agronegócio. Os principais países que forneciam fertilizantes para o agronegócio brasileiro eram a Rússia e a Ucrânia. Com a guerra, essa chegada dos fertilizantes não se esgotou, ficou mais difícil. Aí começou Israel a fornecer alguma coisa também, mas com esse problema hoje, de Israel com o Hamas, o país também parou de fornecer fertilizantes para o Brasil. Hoje, o único país no mundo que tem condições, a curto e médio prazo, de fornecer fertilizantes para o Brasil, chama-se Cazaquistão”, declarou o cônsul.

Segundo Alípio, seu papel é fomentar essa relação comercial entre os países e Mato Grosso do Sul, onde Campo Grande é reconhecida como a Capital do Agronegócio brasileiro. “Eu fui escolhido para fomentar isso junto ao Brasil e, principalmente, ao Estado de Mato Grosso do Sul. Trazer fertilizantes para o Brasil e mandar grãos, commodities, não só grãos, porque eles têm interesse em carne também, mas enviar commodities para Cazaquistão e para Ásia, por meio do Cazaquistão”, explicou. Para ele, a importância estratégica do Estado para o Cazaquistão deverá ficar ainda maior quando for concluída a Rota Bioceânica.

“Mato Grosso do Sul já é importante no agronegócio, Campo Grande é a Capital do Agronegócio brasileiro, oficialmente. E, daqui a dois anos, também deve estar funcionando a Rota Bioceânica, que vai encurtar tanto a entrada de produtos para o Brasil, quanto as saídas dos mesmos, para chegar à Ásia e Europa em 12 dias. Tudo vai passar por Mato Grosso do Sul. Daí a importância da inauguração desse consulado aqui”, pontuou.

A inauguração do consulado será realizada no dia 13 de dezembro, com a presença do embaixador e da embaixatriz do Cazaquistão, autoridades de Brasília e locais. Além de empresários do agronegócio. “Nós queremos transformar o Cazaquistão, nos próximos anos, no principal parceiro comercial do agronegócio de Mato Grosso do Sul”, afirmou o cônsul.

Cazaquistão

O Cazaquistão é um país da Ásia Central e antiga república soviética. O país faz fronteira com a China e com a Rússia. É o nono país em área territorial do mundo, com uma população de 19 milhões de habitantes, sendo pouco povoado. As áreas mundialmente conhecidas como as áreas com os solos mais férteis são Argentina e Ucrânia. Mas, podemos incluir o Cazaquistão, pois o mesmo tem um solo praticamente igual ao da Ucrânia.

“São solos férteis subaproveitados. Quer dizer que a gente ainda tem condição de levar tecnologia, levar expertise e até produzir no Cazaquistão. Com a criação dessa parceria podemos fomentar o que a gente tem”, concluiu.

Conheça o novo cônsul

Alípio Marcus Laca de Oliveira é natural de Campo Grande-MS, casado e pai de dois filhos, empresário, professor e advogado formado na Universidade Católica Dom Bosco. Atuou como assistente jurídico da Secretaria de Administração do Estado de Mato Grosso do Sul; advogado júnior e pleno em Marcondes & Marcondes Consultoria Jurídica; diretor-presidente da Associação Brasileira de Defesa e Assistência aos Usuários e Consumidores de Medicamentos; advogado sênior em Pedro Avelino e Associados S/C; professor de direito na Fatern – Gama Filho; diretor da Penitenciária Estadual de Parnamirim; coordenador-geral de Administração Penitenciária do Estado do Rio Grande do Norte; secretário-adjunto da Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania – Sejuc; vice-presidente da Comissão Permanente de Tecnologia da Informação da OAB/RN; conselheiro-suplente da Ordem dos Advogados do Brasil da Seccional Mato Grosso do Sul; presidente da Comissão de Direito Imobiliário, Urbanístico, Registral e Notarial da OAB/MS; assistente jurídico da Comissão de Desenvolvimento Agrário e Assuntos Indígenas e Quilombolas da Assembleia Legislativa do Estado de MS; e outras atividades e cônsul honorário da República do Cazaquistão no Estado de Mato Grosso do Sul.

