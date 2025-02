Casos de COVID-19 aumentam no MS; Estado registra 196 novas infecções na última semana

Campo Grande lidera o número de novos casos; quatro mortes foram confirmadas no período

O novo boletim epidemiológico da COVID-19, divulgado pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), aponta um aumento de 196 novos casos na última semana, elevando o total de infecções confirmadas para 637.608 desde o início da pandemia. O número de óbitos também cresceu, chegando a 11.332 mortes no Estado.

Entre os municípios com maior aumento de infecções, Campo Grande registrou 49 novos casos, seguido por Ponta Porã (+26), Costa Rica (+18) e Deodápolis (+14). No total, 36 cidades apresentaram novas notificações na última semana.

Já em relação às mortes, quatro novos óbitos foram confirmados. As vítimas são uma mulher de 72 anos e um homem de 92 anos, ambos de Ivinhema, além de uma mulher de 78 anos, de Campo Grande, e outra de 55 anos, de Angélica. Todas apresentavam comorbidades, como doenças cardiovasculares e diabetes.

O Estado já viveu momentos críticos desde o início da pandemia. Em 2021, ano mais letal da COVID-19 em Mato Grosso do Sul, foram confirmados 246.644 casos e 7.358 mortes. Desde então, os números caíram significativamente, mas a presença do vírus ainda preocupa as autoridades.

O boletim também aponta que Campo Grande continua sendo a cidade mais afetada, com 221.855 casos confirmados e 4.784 óbitos. A Capital apresenta uma taxa de letalidade de 2,2%, acima da média estadual.

A vacinação segue sendo a principal ferramenta para conter o avanço do vírus, por isso a importância de manter o esquema vacinal atualizado, além de continuar com os cuidados preventivos, especialmente em períodos de maior circulação de vírus respiratórios.

