Carnaval na Esplanada Ferroviária é marcado por quase 60 mil foliões e baixo registro de ocorrências

Nos cinco dias de folia cerca de 59 mil pessoas curtiram o carnaval de rua na Esplanada Ferroviária, em Campo Grande, de acordo com dados divulgados pela PMMS (Polícia Militar de Mato Grosso do Sul): uma média de 12 mil foliões por noite passou pelo local. Contudo, nem todos foram para brincar e curtir a festa; diversos roubos e furtos foram registrados pela polícia.

Segundo informou a PM, todas as noites tiveram confusões e brigas generalizadas na saída do carnaval na Esplanada. Na segunda-feira (20), foi preciso que policiais do Batalhão de Choque fossem acionados para dispersar a multidão que não queria deixar o local após ser anunciado o fim da festa. No cruzamento da Avenida Mato Grosso com a Rua 14 de Julho, houve briga generalizada, e várias pessoas contidas trocando socos, e agredindo até mesmo com guarda-chuvas. Foi apreendido um adolescente de 17 anos, e preso um jovem de 20, por roubo.

A Polícia Militar prestou atendimento às vítimas de roubos e a esfaqueados no local. Pelo menos cinco casos de agressões e roubos foram registrados na última noite de carnaval, nessa terça-feira (21). Um rapaz de 19 anos foi agredido por golpes de faca durante uma das brigas. Ele foi socorrido e levado para o hospital. Outro foi agredido por várias pessoas com golpes de capacete, e também precisou ser socorrido em estado grave. Também na última noite de folia, outros dois rapazes de 19 anos foram esfaqueados, um deles durante uma briga e outro em um assalto.

Conforme a PM, a operação teve o objetivo de manter a segurança nos locais de folia, coibir os crimes para garantir a ordem pública e a integridade física das pessoas. A PM registrou oito Boletins de Ocorrência, dos quais três foram de lesão corporal.

A Guarda Civil Metropolitana também divulgou um balanço dos trabalhos da Operação Carnaval. Eles informaram que fizeram 350 atendimentos na Esplanada, e também na Praça do Papa, onde foi realizado o desfile das escolas de samba da Capital. Ao todo, foram presas oito pessoas suspeitas de roubo e outros crimes.

Na tarde de ontem (22), o tenente Coronel Rocha, comandante do BPChoque (Batalhão de Choque da Polícia Militar), destacou que os crimes com maior número de ocorrências foram os de vias de fato e brigas generalizadas. Contudo, pontuou que, ano após ano, a população está mais consciente sobre os riscos e evita levar objetos que possam favorecer a ação de criminosos.

“Chama bastante atenção a tranquilidade e o baixo número de ocorrências registradas no circuito do evento, no local do evento, claro que tem uma ou outra situação, onde o cidadão não vai com a intenção de brincar o carnaval e é quando o Batalhão de Choque está capacitado para fazer frente de forma técnica. Eu identifico que o nosso cidadão sul-mato-grossense ele se apega mais ao carnaval, é notório na Capital e, com isso, se afasta das confusões. Com o passar dos anos a gente percebe essa diminuição das ocorrências”, destacou.

Integração

A Operação Carnaval 2023 na cidade de Campo Grande/MS foi desenvolvida pelas unidades subordinadas ao CPM (Comando de Policiamento Metropolitano), no período de 17 a 21 de fevereiro de 2023.

Essa operação visou manter a segurança do evento carnaval nos locais de festejos carnavalescos, levando a paz social e a tranquilidade pública, por meio de uma estratégia operacional de maior envergadura voltada a coibir atos ilícitos, de forma a garantir a preservação da ordem e a integridade física do público presente.

A PMMS executou o Policiamento Ostensivo a pé e motorizado nos eventos carnavalescos, utilizando para tanto os meios necessários e o efetivo disponibilizado. Na Esplanada Ferroviária, para a realização da segurança, houve a integração com o efetivo da GCM (Guarda Civil Metropolitana), Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) e Detran (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul). A operação contou diariamente com 150 agentes no interior do evento, sendo apoiados pelo policiamento ordinário na região.

