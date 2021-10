Capital tem vacinação contra COVID19 no Supermercado Pires do Nova Lima

O atendimento no drive thru do Ginásio Guanandizão foi suspenso

O calendário de vacinação em Campo Grande nesta sexta-feira (1), conta com aplicação de doses no drive-thru da UCDB das 12h30 às 18h, no polo da seleta a partir de 12h até às 16h45, e nas unidades de saúde das 13h às 16h45.

De acordo com a SESAU (Secretaria Estadua de Saúde), a prefeitura instalou hoje a ação itinerante no Supermercado Pires, localizado na Rua Jerônimo de Albuquerque, 2.336, no bairro Nova Lima, entre 8h e 16h45. Além disso, a prefeitura suspendeu o atendimento no drive-thru do Ginário Guanandizão.

O público escolhido hoje são pessoas a partir de 12 anos de idade, que ainda não tomaram sequer a primeira dose. A segunda dose também estará disponível para quem tomou a primeira da Astrazeneca até 1o de agosto, da Coronavac até 9 de setembro e da Pfizer até 10 de setembro.

Já a terceira dose poderá ser aplicada em trabalhadores da saúde, a partir de 18 anos, e que tomaram a segunda dose até 31 de março, idosos acima de 60 anos e que receberam a segunda dose até 28 de maio, e adultos com alto grau de imunossupressão e que receberam a segunda dose há pelo menos 28 dias.