Cantinho do Peixe vira cinzas e dono pede ajuda. Raimundo Patrício de Souza vai precisar levantar de 18 a 20 mil reais para voltar a ganhar seu sustento e manter suas três filhas dependentes dele.O restaurante fica na Júlio de Castilhos, 1683, em Campo Grande.

Ele chegou às 05h30 da manhã ao seu estabelecimento e ao abrí-lo se surpreendeu com tudo dominado pelo fogo. Foram destruídos três freezers, duas geladeiras, microondas, balcões, enfim, tudo. Não sobrou nada. Eram três funcionários que também sobrevivem do trabalho no local.

De acordo com seu Patrício, as causas do incêndio podem ser a fritadeira ou algum fio em curto. Os bombeiros apagaram o fogo, mas não abriram investigação. Seu Patrício pede ajuda:

“Eu dependo da doação de qualquer coisa que for para meu estabelecimento. Eu fico muito agradecido. Realmente está muito difícil para mim, a falta de dinheiro. Eu fiquei sem nada”, faz o apelo.

Se você quer ajudar o seu Patrício ligue, 98130-1506, ou faça um pix: 714.816.131-20

Assista abaixo a matéria completa realizada pelo jornalista e radialista, João Flores para O Estado Play.

