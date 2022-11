Campo-grandenses enfrentam fila para adquirir peças a R$8,00 em Feirão da AACC

Para aproveitar descontos vale tudo até madrugar na fila, com portões abertos desde as 8 horas a AACC (Associação dos Amigos das Crianças com Câncer) promove hoje (9), mais um Feirão de Liquidação com mais de 3 mil peças a R$ 8,00.

Diretora suplente da AACC, Auxiliadora Freitas destaca que o Feirão tem o objetivo de arrecadar recursos para a instituição que acolhe 60 crianças com câncer.

“Nós atuamos há mais de 24 anos no acolhimento a crianças com câncer e temos gastos com alimentação, transporte e higiene pessoal por isso esse Feirão busca arrecadar recursos a Casa de Apoio com a venda dos produtos a um preço baixo. Além das peças a R$ 8,00, temos um brechó que está com 20% de desconto”, explica.

O Feirão disponibiliza diversos itens que vão desde roupas e brinquedos a eletrodomésticos. Naor Roberto de 70 anos, aproveitou para comprar brinquedos e presentear o neto de dois anos.

“Comprei uns brinquedos para o meu neto, agora vou comprar algo para mim, o valor é ótimo, não é a primeira vez que eu venho e os preços são sempre acessíveis”, disse.

Quem pretende aproveitar os descontos têm até as 17h para comparecer ao Feirão, as formas de pagamento disponíveis vão de dinheiro a cartão de crédito e débito com opção de parcelamento em compras a partir de R$ 100,00.

Serviço:

A AACC está localizada na Avenida Presidente Ernesto Geisel, R. Orfeu Baís, 3475, Campo Grande – MS.

