Campo-grandense agora pode estacionar no Centro de graça com a retirada de parquímetros

Notícia boa, por enquanto, para os motoristas campo-grandenses. Depois de 20 anos, a população não precisará pagar a taxa dos parquímetros de Campo Grande. A empresa responsável pela manutenção dos serviços encerrou o contrato da prefeitura de Campo Grande e a partir de hoje (23), o estacionamento de veículos é livre no Centro.

Portanto, o estacionamento gratuito tem duração até alguma empresa assinar concessão e ter os direitos do serviço. Havia muita reclamação dos comerciantes da região destinada para a antiga empresa responsável, por conta da rotatividade dos veículos.

Por enquanto, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) prometeu fiscalizar infrações e ilegalidades no trânsito na região do Centro da Capital durante tempo indeterminado. Os parquímetros ficavam nos quadriláteros da avenida Fernando Corre da Costa a avenida Mato Grosso e avenida Calógeras à rua Padre João Crippa. Veja a live sobre o assunto no Facebook.

Com informações do repórter Itamar Buzzatta