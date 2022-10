Campo Grande tem até 15 semáforos sem funcionamento diariamente, segundo Agetran

Em dias de chuva, situação piora e motoristas precisam redobrar a atenção para evitar acidentes

Depois de registrar chuvas de mais de 22 mm em algumas regiões de Campo Grande, a manhã de ontem (18) foi de desafios para os motoristas, já que muitos semáforos da Capital estavam desligados. A equipe de reportagem constatou que no cruzamento da Avenida Eduardo Elias Zahran com a Rua Rui Barbosa a situação ficou ainda pior no horário de pico, exigindo atenção redobrada de quem passou pelo local.

Responsável pela manutenção de semáforos e afins, procurada, a Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) destacou a O Estado que em dias de chuva, “devido à oscilação de energia em períodos de tempestades, os controladores – como modo de proteção – entram em modo intermitente (piscante) para não queimar”. Os semáforos são restabelecidos assim que a energia é estabilizada. Ainda segundo o órgão, normalmente, o restabelecimento acontece de maneira automática, quando a energia volta a funcionar em seu pleno estado.

“A Agetran possui um setor de manutenção e instalação dos equipamentos semafóricos, composto por, ao todo, nove equipes de rua que se revezam durante a semana. E mais dois engenheiros e quatro técnicos, responsáveis pela instalação, configuração de controladores, além da manutenção.” Apesar do esclarecimento, equipes de manutenção da Agetran estiveram no cruzamento da Zahran com a Rui Barbosa, averiguando a funcionalidade dos equipamentos.

Na Capital, são investidos no sistema semafórico conforme a quantidade, e dos tipos de ocorrências que chegam. Em média, por dia, são em torno de 10 a 15 ocorrências, fora casos de furtos e trabalhos programados, informou o órgão à reportagem.

Segurança

Conforme o BPTran (17º Batalhão de Trânsito da Polícia Militar), a sinalização suspensa por um determinado período, muitas das vezes ocasionada pelas chuvas, é fator que pode influenciar para que ocorram mais acidentes de trânsito.

“Esse cenário conturbado no trânsito exige mais seriedade ao conduzir um veículo, dando mais atenção aos cruzamentos, respeitando sempre as demais sinalizações, como placas de velocidade máxima permitida, etc. Esses são recursos que também auxiliam para um trânsito mais seguro.”

Com isso, a Agetran informou que “fica sob responsabilidade do condutor ter atenção redobrada com a sua direção e a dos demais condutores, até que a fiscalização eletrônica volte à normalidade”, ressaltou o órgão.

