Campo Grande segue a dinâmica de vacinação de 2ª dose da Pfizer e CoronaVac

O Município aguarda a chegada de novas vacinas para dar andamento à aplicação da primeira dose

Campo Grande continua nesta quinta-feira (15) a aplicação da segunda de Coronavac e Pfizer, mas apenas para as pessoas que tomaram a primeira dose de Coronavac até o dia 22 de junho e aqueles que se vacinaram com a Pfizer até o dia 15 de maio.

Se acordo com a SESAU (Secretaria Municipal de Saúde), apenas os postos de vacinação da Seleta e unidades de saúde das sete regiões da Capital atendem aos públicos. A orientação é que as pessoas façam o cadastro no sistema de identificação prévia, a fim de evitar filas e aglomerações. Acesse também: Procon-MS multa Apple em quase R$ 120 mil

Onde se vacinar ?

Seleta

7h30 às 16h45

Unidades de saúde

13h às 16h45