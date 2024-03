Campanha lembra que 75% dos focos de dengue estão nas casas

Com o aumento do número de casos da Dengue no Brasil, o Ministério da Saúde adotou a campanha “Brasil unido contra a dengue”, com o tema “10 minutos contra a dengue”, e neste sábado (2), foi o Dia D com ações simultânea em todo o Estado para conscientização da população. De acordo com as pesquisas mais de 75% dos focos da dengue encontra-se em residências.

A enfermeira da área técnica das doenças endêmicas do estado de Mato Grosso do Sul, da vigilância epidemiológica, Bianca Godoy, tranquiliza ao mencionar que nenhum dos municípios do estado está com decreto de emergência. “O Estado encontra-se em média de incidência, com cerca de 100 casos a cada 100 mil habitantes. No cenário nacional, Mato Grosso do Sul se encontra com o cenário favorável, porém, a gente ainda está com o tempo de fazer essas ações iguais essa que nós estamos realizando em vista de evitar e prevenir uma epidemia”

Cerca de 75% dos focos estão dentro das residências. “Como medida a gente até lançou, a campanha dos 10 minutos de combate à dengue, que são aqueles 10 minutinhos que a população pode tá tirando pra dar uma checagem no quintal, eliminando o criador e possíveis criadouros, que são brinquedos espalhados tampinhas, garrafas, entre outros, que possam acumular água e ser o foco de proliferação do mosquito”, pontuou Bianca Godoy.

Em Campo Grande, os integrantes realizaram a Blitz Educativa, entregando floders para os motoristas, com o intuito de reforçar as ações de prevenção e eliminação dos focos do mosquito transmissor, como evitar acúmulo de lixo e resíduos. Além da Blitz que aconteceu no cruzamento da 14 de julho com a Avenida Afonso Pena, farmácias, o Hemosul e o HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul) também aderiram a campanha.

O cruzamento no Centro da cidade foi uma linha estratégica na intenção de abordar o maior número de pessoas de acordo com a secretária de Estado de Saúde em exercício, Dra. Crhistinne Maymone. “Esse é um ponto bastante tradicional na cidade, no sábado as pessoas vêm até o centro da cidade, as pessoas circulam aqui, tem o Mercadão perto, tem a 14 de julho, então é um chamamento pra chamar atenção nesse movimento de mobilização”.

Conforme a coordenadora- -geral da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres, o Hemosul Coordenador realizou a distribuição dos folders e e palestra para funcionários.

Por Inez Nazira.

