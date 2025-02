Caminhonete capota em rodovia e mulher fica em estado gravíssimo

Na tarde deste sábado (15), uma caminhonete capotou na todovia e o casal que estava no interior do veículo teve ferimentos na rodovia que liga o anel viário de Dourados ao distrito do Panambi.

De acordo com o site MS em foco, o motorista era Victor César Figueiredo Gonçalves e teria perdido o controle do veículo quesaiu da pista e capotou. Já a mulher Marjorie Rosa, ficou em estado gravíssimo porque foi arremessada para fora do veículo tendo múltiplas fraturas além de traumatismo craniano.

O Corpo de Bombeiro e SAMU realizou o socorro e as vítimas que foram levadas para o Hospital da Vida.

