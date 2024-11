Caminhão tem a cabine destruída após motorista não perceber Pare e Siga na MS-306

Motorista conduzindo um caminhão-baú ficou ferido, na manhã desta quarta-feira (13), na MS-306, em Chapadão do Sul, distante 331 quilômetros de Campo Grande, após bater o veículo na traseira de uma carreta, que estava parada na rodovia por conta de obras à frente.

Conforme informações, o condutor não notou o Pare e Siga, causando a colisão. Com o impacto, o veículo ficou com a cabine completamente destruída, e o caminhoneiro ferido. Por conta disso, precisou ser socorrido até um hospital da região.

Devido o acidente, o trecho precisou ser parcialmente interditado, causando ainda mais lentidão no trânsito. Equipes da Way-306, concessionária que administra a rodovia, estiveram no local para ajudar a retirar os veículos.

